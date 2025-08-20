गाजियाबाद: सोसायटी के अंदर स्ट्रीट डॉग ने मेड पर किया हमला, घटना सीसीटीवी में कैद

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित आम्रपाली विलेज सोसायटी में मंगलवार को उस समय अफरातफरी मच गई जब एक स्ट्रीट डॉग ने घरेलू मेड पर हमला कर दिया. यह पूरी घटना सोसायटी के सीएम टॉवर की है और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

जानकारी के अनुसार, एक रेजिडेंट अपने फ्लैट नंबर 206 में स्ट्रीट डॉग को लेकर जा रहा था. जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकला, कुत्ते ने अचानक लॉबी में खड़ी घरेलू सहायिका कल्पना पर हमला कर दिया. हमले में मेड को कुत्ते ने काट लिया और वह घायल हो गई. इसके बावजूद रेजिडेंट डॉग को अपने फ्लैट में ले गया, जिससे सोसायटी के लोग गुस्से में हैं.

सोसायटी में स्ट्रीट डॉग ने मेड पर हमला किया

घटना के बाद मेड को इलाज के लिए ले जाया गया. बताया जा रहा है कि कल्पना को कुत्ते के काटने से गहरा जख्म हुआ है और उसका इलाज जारी है. सोसायटी निवासियों ने आरोप लगाया कि आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इससे बच्चों तथा घरेलू स्टाफ पर खतरा बना हुआ है.

घटना पास में लगे सीसीटीवी में हुई कैद

लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो सोसायटी प्रबंधन और न ही पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई की है. इस घटना के बाद सोसायटी आरडब्ल्यूए ने विरोध जताया और प्रशासन से मांग की कि आवारा कुत्तों पर तुरंत नियंत्रण किया जाए ताकि आगे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

