scorecardresearch
 

Feedback

गाजियाबाद: चौकी इंचार्ज 50 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, भूमि विवाद के मुकदमे में मांगे थे 1 लाख रुपये

गाजियाबाद के कलछीना चौकी इंचार्ज राजीव कुमार को एंटी करप्शन टीम ने 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. भूमि विवाद के मुकदमे में गवाह से एक लाख की मांग हुई थी, जो बातचीत के बाद 50 हजार पर तय हुई. तय समय पर टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और दरोगा को धर दबोचा.

Advertisement
X
दारोगा रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
दारोगा रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना पुलिस चौकी इंचार्ज राजीव कुमार को एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी दारोगा को पूछताछ के लिए मोदीनगर कोतवाली लाया गया, जहां जांच जारी है.

शिकायतकर्ता इनामुल ने बताया कि वह एक भूमि विवाद के मुकदमे में गवाह था. चौकी इंचार्ज ने मुकदमे से नाम हटाने के एवज में एक लाख रुपये की मांग की थी. पहले भी कुछ पुलिसकर्मियों को पैसे देने के बाद यह नया इंचार्ज दोबारा दबाव डाल रहा था. बातचीत के बाद सौदा 50 हजार में तय हुआ.

चौकी इंचार्ज रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

पुलिसकर्मी रिश्वत लेते कैमरे में कैद. (Photo: Abhishek Pandey/ITG)
Video: जमीन विवाद में रिश्वत लेते पकड़ा गया डायल-112 जवान, बेतिया SP ने किया सस्पेंड 
ED launched search operations premises linked to companies with Anil Ambani’s Reliance Group (File Photo: PTI)
कर्ज, झूठ और रिश्वत? अनिल अंबानी पर ED ने क्यों कसा शिकंजा, कंपनियों पर मारी रेड 
ai image of head constable arrested
मथुरा: सिपाही ने ली ई-रिक्शा चालक से 20 हजार रिश्वत, रंगेहाथ पकड़ा गया, पहुंचा जेल  
A video of bribery by a BLO in Gaya goes viral; action will be taken.
वोटर लिस्ट फॉर्म भरने के लिए BLO की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल; देखें 
पटना में CBI का बड़ा एक्शन. (Photo: Representational)
पटना में CBI का बड़ा एक्शन... आयकर विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर समेत तीन रिश्वत लेते गिरफ्तार 

परेशान इनामुल ने इस रिश्वतखोरी की शिकायत एंटी करप्शन टीम मेरठ से की. टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की. तय समय पर इनामुल चौकी पहुंचा और रकम सौंपी. जैसे ही पैसे दिए गए, बाहर खड़ी टीम ने दरोगा को पकड़ लिया. अचानक हुई कार्रवाई से पुलिस चौकी में अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस विभाग में मचा हड़कंप

एंटी करप्शन टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है. इस मामले के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. शिकायतकर्ता इनामुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा है और खेती-बाड़ी करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement