गाजियाबाद: चौकी इंचार्ज 50 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, भूमि विवाद के मुकदमे में मांगे थे 1 लाख रुपये

गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना पुलिस चौकी इंचार्ज राजीव कुमार को एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी दारोगा को पूछताछ के लिए मोदीनगर कोतवाली लाया गया, जहां जांच जारी है.

शिकायतकर्ता इनामुल ने बताया कि वह एक भूमि विवाद के मुकदमे में गवाह था. चौकी इंचार्ज ने मुकदमे से नाम हटाने के एवज में एक लाख रुपये की मांग की थी. पहले भी कुछ पुलिसकर्मियों को पैसे देने के बाद यह नया इंचार्ज दोबारा दबाव डाल रहा था. बातचीत के बाद सौदा 50 हजार में तय हुआ.

चौकी इंचार्ज रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

परेशान इनामुल ने इस रिश्वतखोरी की शिकायत एंटी करप्शन टीम मेरठ से की. टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की. तय समय पर इनामुल चौकी पहुंचा और रकम सौंपी. जैसे ही पैसे दिए गए, बाहर खड़ी टीम ने दरोगा को पकड़ लिया. अचानक हुई कार्रवाई से पुलिस चौकी में अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस विभाग में मचा हड़कंप

एंटी करप्शन टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है. इस मामले के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. शिकायतकर्ता इनामुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा है और खेती-बाड़ी करता है.

