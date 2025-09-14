scorecardresearch
 

गाजियाबाद: पुलिस के साथ मुठभेड़ में नामी बदमाश घायल, पैर में लगी गोली, साथी फरार

गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पुलिस और दो बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जबकि उसका साथी फरार हो गया. घायल बदमाश शाहबाज़ उर्फ पोली पर 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने बताया कि बाइक पर सवार दोनों बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसमें एक ने फायरिंग की. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी.

मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जबकि उसका साथी फरार हो गया. (Photo: Screengrab)
गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया. पकड़े गए बदमाश पर 20 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी.  

पुलिस को देखते ही भागे बदमाश

ACP अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस नियमित चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक पर सवार दो लोग आते दिखे. पुलिस ने उन्हें रुककर जांच में सहयोग करने को कहा, लेकिन दोनों मुड़कर भागने लगे. इस दौरान उनकी बाइक फिसल गई और वे गिर पड़े. 

यह भी पढ़ें: काठमांडू हिंसा में गाजियाबाद की महिला ने गंवाई जान, रस्सी से नीचे उतरते वक्त छूटा पति का हाथ

एक आरोपी के पैर में लगी गोली

उन्होंने बताया कि भागते समय एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जो एक आरोपी के पैर में लगी और वह घायल हो गया. घायल आरोपी की पहचान शाहबाज़ उर्फ पोली के रूप में हुई है, जो दिल्ली के नंदनगरी का रहने वाला है.

शाहबाज़ पर 20 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. उसका साथी मौके से फरार हो गया है. पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं.

