पूर्व प्रधान ने गर्लफ्रेंड का गला दबाकर की हत्या… फिर शव के 7 टुकड़े कर बोरी में भरकर फेंका, शादी का बना रही थी दबाव

यूपी के झांसी में बीते दिनों बोरी में बंद महिला के शव के टुकड़े मिले थे, इस मामले सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पुलिस का कहना है कि महिला की हत्या उसके प्रेमी ने की थी. महिला शादी का दबाव बना रही थी, जिसको लेकर पूर्व प्रधान ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव के सात टुकड़े कर बोरी में भरकर फेंक दिए. पुलिस ने दो आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है.

दरअसल, टोड़ीफतेहपुर इलाके के किशोरपुर गांल में बीते 13 अगस्त को एक किसान अपने खेत पर गया था. वहां दुर्गंध आने पर उसने पास के कुएं में देखा तो उसमें दो बोरियां नजर आईं. उसने सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों की मदद से बोरियों को कुएं से बाहर निकाला गया.

इस दौरान लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई. जब बोरियों को खोला गया तो लोग सन्न रह गए. दोनों बोरियों में महिला के शव के टुकड़े थे. महिला के दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर गायब था. इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. तरह-तरह की बातें होने लगीं. पुलिस के लिए भी यह मामला चुनौती बन गया.

इस मामले के खुलासे के लिए झांसी एसएसपी ने 8 टीमों का गठन किया. पुलिस टीमें जांच में जुट गईं. इस दौरान कुएं से 17 अगस्त को एक बोरी और मिली, जिसमें महिला के दोनों हाथ थे, लेकिन उसका सिर और पैर गायब थे. पुलिस के लिए बिना सिर वाली लाश की शिनाख्त करना मुश्किल था. इसके बाद 18 अगस्त को महिला के शव के टुकड़ों का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार करा दिया.

इस घटना की तह तक जाने के लिए पुलिस जांच में जुटी रही. पुलिस ने 100 से ज्यादा गांवों में पूछताछ की और 200 से ज्यादा CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले. इसके बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा. झांसी एसएसपी ने बताया कि महिला का शव जिस बोरी में मिला था, उसके धागे के आधार पर दुकानों में भी जांच की.

बोरियों के अंदर जो ईंट पड़ी हुईं थीं, उसकी मिट्टी की भी जांच कराई तो वह मिट्टी भी गांव के आसपास की ही पाई गई. इसी बीच शिनाख्त के लिए आसपास के क्षेत्र में लगभग 1000 पोस्टर लगवाए गए. इन्हीं में से किसी पोस्टर को देखकर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जानकारी दी कि तुम्हारी बहन चार दिन से गायब है. वह व्यक्ति पुलिस के पास पहुंचा, इसके बाद महिला की शिनाख्त रचना यादव निवासी टीकमगढ़ के रूप में हुई.

महिला के पति की हो चुकी थी मौत

एसपीपी ने बताया कि महिला रचना यादव के पति की मौत हो चुकी थी. उसका का अपने जेठ के साथ विवाद था, केस चल रहा था, जिसमें टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम महेवा का पूर्व प्रधान संजय पटेल महिला का साथ दे रहा था. इसी दौरान रचना यादव और संजय पटेल के बीच संबंध बन गए. महिला पूर्व प्रधान संजय पटेल पर शादी का दबाव बनाने लगी. इसी से तंग आकर संजय पटेल ने अपने भतीजे संदीप पटेल और एक अन्य साथी प्रदीप अहिरवार के साथ मिलकर रचना की हत्या की साजिश रची.

पूरी वारदात को लेकर एसएसपी ने क्या कहा?

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि संजय पटेल ने बीते 8 अगस्त को रचना यादव की गला दबाकर हत्या कर दी. शव को कार में रखकर कुएं के पास ले गया, शव के कई टुकड़े कर दिए और उन्हें बोरी में भरकर कुएं में और पुल के पास फेंक दिया. आरोपी और मृतका के बीच संबंध थे. महिला आरोपी से बीच बीच में पैसे लेती रही और शादी का दवाब बनाती रही. उसी को लेकर संजय ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की है. दो आरोपी पकड़ लिए गए हैं. तीसरा आरोपी प्रदीप अहिरवार अभी फरार है, जिस पर 25 हजार का इनाम रखा गया है. जांच में ये भी पता चला है कि आरोपी संजय ने प्रदीप को हत्या के लिए पैसे भी दिए हैं. महिला का सिर टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र की लखेरी नदी से बरामद हुआ.

