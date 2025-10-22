'अब बाप नहीं, अंदर का सोल्जर जाग गया है', बेटे की मौत पर बोले पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा, आरोप लगाने वालों को दी ये चेतावनी

पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा ने अपने इकलौते बेटे की मौत पर गहरा दुख जताते हुए 18 साल की ड्रग्स-लत और मानसिक बीमारी का खुलासा किया. यूपी के सहारनपुर स्थित अपने आवास पर उन्होंने 'आजतक' से बात करते हुए बेटे की मौत के राजनीतिकरण पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि उन पर तथा उनके परिवार पर लगाए जा रहे सारे आरोप झूठ हैं. पूर्व DGP ने हर जांच का स्वागत करते हुए कहा कि सच सबके सामने आएगा.

18 साल की लत का दर्दनाक सच

मोहम्मद मुस्तफा ने अपने इकलौते बेटे की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया और 6-7 दिनों तक निजी सदमे में फोन रिसीव न करने की बात कही. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका बेटा 18 साल से ड्रग्स की लत और मानसिक जटिलताओं से जूझ रहा था. लत की शुरुआत 2006 में स्कूल के समय सॉफ्ट ड्रग्स से हुई, जो बाद में हीरोइन तक पहुंची. मनाली में एसिड के प्रयोग ने मानसिक स्थिति को और बिगाड़ दिया. मुस्तफा ने बताया कि 2024 में आइस ड्रग्स ने बेटे में साइकॉटिक लक्षण पैदा कर दिए थे, जिससे वह ऐसी चीजें देखता/सुनता था जो असल में नहीं थीं.

'झूठे इल्जाम': पत्नी, बेटी और बहू का बचाव

डीजीपी ने अपने परिवार, खासकर पत्नी, बेटी और बहू पर लगाए जा रहे गंभीर आरोपों को झूठ और राजनीतिक प्रेरित करार दिया. उन्होंने कहा कि उनका परिवार एक 'कोठा' चलाता है, ऐसे आरोप लगाना बेहद शर्मनाक है. उन्होंने अपनी पत्नी के सख्त चरित्र की मिसाल देते हुए कहा कि वह अपनी बेटी-बहू पर कितना कंट्रोल रखती होंगी.

मुस्तफा ने 27 अगस्त के वायरल वीडियो और 8 अक्टूबर की दूसरी वीडियो का हवाला दिया, जिसमें बेटा अपनी अस्थिरता में बातें कर रहा था और बाद में अपनी बहन से माफी भी मांग रहा था.

घर के अंदर हुई हिंसा और पुलिस शिकायतें

मुस्तफा ने बताया कि लत की वजह से घर में हिंसात्मक घटनाएं होती थीं. 2019 में बेटे ने कमरे में आग लगाई, जिससे कुक बेहोश हो गया था. एक बार उसने अपनी बहू (डॉटर इन लॉ) को बाथरूम में बंद कर दिया और नशे में पत्थर उठाकर शीशे पर मारा. मुस्तफा ने कहा कि उन्होंने कई बार पुलिस में शिकायतें भी दर्ज करवाईं, एक बार तो पुलिस हिरासत में भी दिया, लेकिन हर बार बेटे के प्रति प्यार के चलते शिकायतें वापस ले लीं. उन्होंने कहा कि उनका घर 20 से 30 पुलिस और स्टाफ से भरा रहता था, जो इन सब चीजों के गवाह हैं.

SIT जांच का स्वागत, चेतावनी भी

पूर्व डीजीपी ने SIT जांच का स्वागत किया और पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा, "मेरे अंदर का सोल्जर जाग गया है, झूठ के पर नहीं होते, सच सबके सामने होगा." उन्होंने आरोप लगाने वाले व्यक्ति (चौधरी शमसुद्दीन, जिसे 'चमचुद्दीन' भी कहा जाता है) को एक दिहाड़ीदार खिलौना करार दिया, जो किसी MLA के PA का सहयोगी था. मुस्तफा ने चेतावनी दी कि यदि जांच में किसी के खिलाफ झूठ साबित हुआ तो कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा.

