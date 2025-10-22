scorecardresearch
 

Feedback

'अब बाप नहीं, अंदर का सोल्जर जाग गया है', बेटे की मौत पर बोले पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा, आरोप लगाने वालों को दी ये चेतावनी

पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा ने बेटे की मौत के राजनीतिकरण पर गहरा दुख जताया. उन्होंने 'आजतक' को बताया कि उनका बेटा 18 साल से ड्रग्स और मानसिक बीमारी से जूझ रहा था, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी. उन्होंने परिवार पर लगे 'कोठा चलाने' जैसे गंभीर आरोपों को झूठ और राजनीतिक साजिश बताते हुए पत्नी, बेटी, और बहू का मजबूती से बचाव किया.

Advertisement
X
पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा (Photo- ITG)
पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा (Photo- ITG)

पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा ने अपने इकलौते बेटे की मौत पर गहरा दुख जताते हुए 18 साल की ड्रग्स-लत और मानसिक बीमारी का खुलासा किया. यूपी के सहारनपुर स्थित अपने आवास पर उन्होंने 'आजतक' से बात करते हुए बेटे की मौत के राजनीतिकरण पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि उन पर तथा उनके परिवार पर लगाए जा रहे सारे आरोप झूठ हैं. पूर्व DGP ने हर जांच का स्वागत करते हुए कहा कि सच सबके सामने आएगा. 

18 साल की लत का दर्दनाक सच

मोहम्मद मुस्तफा ने अपने इकलौते बेटे की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया और 6-7 दिनों तक निजी सदमे में फोन रिसीव न करने की बात कही. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका बेटा 18 साल से ड्रग्स की लत और मानसिक जटिलताओं से जूझ रहा था. लत की शुरुआत 2006 में स्कूल के समय सॉफ्ट ड्रग्स से हुई, जो बाद में हीरोइन तक पहुंची. मनाली में एसिड के प्रयोग ने मानसिक स्थिति को और बिगाड़ दिया. मुस्तफा ने बताया कि 2024 में आइस ड्रग्स ने बेटे में साइकॉटिक लक्षण पैदा कर दिए थे, जिससे वह ऐसी चीजें देखता/सुनता था जो असल में नहीं थीं. 

सम्बंधित ख़बरें

police constable risked his life
20 फीट गहरे नाले में ग‍िरा शख्स, स‍िपाही ने कूदकर बचाया 
Video of the ruckus that took place on Diwali night in Noida goes viral (Photo- ITG)
नोएडा में होटल के बाहर लड़कों का हंगामा, बालकनी में खड़ी लड़की को अश्लील इशारा  
Vikul Chaprana arrested by Meerut Police (Photo- ITG)
मेरठ: कौन है मंत्री का नाम लेकर युवक से नाक रगड़वाने वाला विकुल चपराना? 
Video of Jaguar accident in Prayagraj surfaced (Photo- Screengrab)
प्रयागराज: पहले डिवाइडर पर चढ़ी, फिर मौत बनकर दौड़ी जैगुआर... वीडियो वायरल 
Main accused Vikul Chaprana in the custody of Meerut Police (Photo- Screengrab)
मेरठ में जिन मंत्री का नाम लेकर युवक से रगड़वाई नाक, अब उनका बयान आया सामने  

'झूठे इल्जाम': पत्नी, बेटी और बहू का बचाव

डीजीपी ने अपने परिवार, खासकर पत्नी, बेटी और बहू पर लगाए जा रहे गंभीर आरोपों को झूठ और राजनीतिक प्रेरित करार दिया. उन्होंने कहा कि उनका परिवार एक 'कोठा' चलाता है, ऐसे आरोप लगाना बेहद शर्मनाक है. उन्होंने अपनी पत्नी के सख्त चरित्र की मिसाल देते हुए कहा कि वह अपनी बेटी-बहू पर कितना कंट्रोल रखती होंगी.

Advertisement

मुस्तफा ने 27 अगस्त के वायरल वीडियो और 8 अक्टूबर की दूसरी वीडियो का हवाला दिया, जिसमें बेटा अपनी अस्थिरता में बातें कर रहा था और बाद में अपनी बहन से माफी भी मांग रहा था. 

घर के अंदर हुई हिंसा और पुलिस शिकायतें

मुस्तफा ने बताया कि लत की वजह से घर में हिंसात्मक घटनाएं होती थीं. 2019 में बेटे ने कमरे में आग लगाई, जिससे कुक बेहोश हो गया था.  एक बार उसने अपनी बहू (डॉटर इन लॉ) को बाथरूम में बंद कर दिया और नशे में पत्थर उठाकर शीशे पर मारा. मुस्तफा ने कहा कि उन्होंने कई बार पुलिस में शिकायतें भी दर्ज करवाईं, एक बार तो पुलिस हिरासत में भी दिया, लेकिन हर बार बेटे के प्रति प्यार के चलते शिकायतें वापस ले लीं. उन्होंने कहा कि उनका घर 20 से 30 पुलिस और स्टाफ से भरा रहता था, जो इन सब चीजों के गवाह हैं. 

SIT जांच का स्वागत, चेतावनी भी

पूर्व डीजीपी ने SIT जांच का स्वागत किया और पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा, "मेरे अंदर का सोल्जर जाग गया है, झूठ के पर नहीं होते, सच सबके सामने होगा." उन्होंने आरोप लगाने वाले व्यक्ति (चौधरी शमसुद्दीन, जिसे 'चमचुद्दीन' भी कहा जाता है) को एक दिहाड़ीदार खिलौना करार दिया, जो किसी MLA के PA का सहयोगी था. मुस्तफा ने चेतावनी दी कि यदि जांच में किसी के खिलाफ झूठ साबित हुआ तो कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement