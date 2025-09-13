सेहत से खिलवाड़! बुलंदशहर से दिल्ली एनसीआर आ रहा 1150 किलो नकली पनीर जब्त, खाद्य विभाग ने कराया नष्ट

अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और पनीर के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में नकली और खराब पनीर बेचने का एक बड़ा खेल चल रहा है. शुक्रवार को गौतमबुद्ध नगर खाद्य सुरक्षा विभाग और जेवर थाना पुलिस ने नकली पनीर की एक बड़ी खेप को बरामद किया. ये पनीर दिल्ली में सप्लाई के लिए जा रही थी.

जानकारी के अनुसार गौतमबुद्ध नगर के खाद्य सुरक्षा विभाग और जेवर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 1150 किलो नकली और बदबूदार पनीर जब्त किया. यह पनीर बुलंदशहर से दिल्ली ले जाया जा रहा था. इस दौरान मौके से मिले पनीर के नमूने को लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है, जबकि बाकी बचे पनीर को बुलडोजर के माध्यम से गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ कर नष्ट कर दिया गया.

बुलंदशहर से भेजी रही थी पनीर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि कि यह अभियान जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर के निर्देश पर चलाया जा रहा है. शुक्रवार देर रात छोटा टोल प्लाजा, जेवर पर गाड़ी नंबर DL 1LAN 3223 को रोका गया. जिसमें बड़ी मात्रा में पनीर बरामद हुआ है. प्रथम दृश्य जांच में सामने आया कि पनीर मिलावटी, दूषित और बदबूदार था.

पनीर की सप्लाई वाले कि पहचान लोकेंद्र सिंह निवासी तलेसरा थाना जहांगीरपुर, जिला बुलंदशहर रूप में हुई है. आरोपी अपनी डेयरी से दिल्ली में पनीर भेजता है. अधिकारियों का कहना है आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

