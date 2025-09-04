भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बढ़ीं मुश्किलें, धोखाधड़ी-हत्या की धमकी देने के आरोप में वाराणसी में FIR दर्ज

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. वाराणसी की एक अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने पवन सिंह और तीन अन्य लोगों के खिलाफ 1.3 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और हत्या की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कैंट पुलिस ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) मनीष कुमार के आदेश पर पवन सिंह, प्रेमशंकर राय, उनकी पत्नी सीमा राय और अरविंद चौबे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 467 (जालसाजी), 468 (जालसाजी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

शिकायतकर्ता, वाराणसी के नदेसर इलाके में होटल और टूर-ट्रैवेल व्यवसायी विशाल सिंह ने आरोप लगाया है कि 2017 में उनकी मुलाकात मुंबई में प्रेमशंकर राय और उनकी पत्नी सीमा राय से हुई थी. दोनों ने विशाल सिंह को फिल्म निर्माण में निवेश करने और भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया.

शुरुआत में विशाल ने मना किया, लेकिन बार-बार आग्रह और भोजपुरी स्टार पवन सिंह को फिल्म में शामिल करने की बात पर वह मान गए. मई 2018 में पवन सिंह से उनकी मुलाकात नदेसर स्थित उनके ऑफिस में कराई गई. इसके बाद जून 2018 में प्रेमशंकर और सीमा राय ने जल्दी पैसा भेजने का दबाव बनाया और कहा कि देरी होने पर पवन सिंह दूसरी फिल्म साइन कर लेंगे.

विशाल सिंह ने अपनी और अपने भाई की कंपनी, रिद्धिका इंटरप्राइजेज के खाते से श्रेयस फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के खाते में कई किस्तों में कुल 32.60 लाख रुपये ट्रांसफर किए. बाद में फिल्म बॉस की शूटिंग शुरू हुई, जिसका कुल खर्च लगभग 1.25 करोड़ रुपये विशाल सिंह ने निर्वहन किया. इसमें उनके होटल और ट्रैवल एजेंसी के बिल भी शामिल थे.

शिकायत के अनुसार, काफी दबावो बनाने के बाद आरोपियों ने 12 लाख रुपये लौटाने के बाद फोन उठाना बंद कर दिया. और उन्हें जान से मारने की धमकी दी.

कॉन्टेंट के अनुसार विशाल को निर्माता के रूप में 50% मुनाफा मिलना था, लेकिन फिल्म के रिलीज होने और कथित तौर पर मुनाफा कमाने के बावजूद उन्हें ना तो निवेश की राशि लौटाई गई और ना ही मुनाफा दिया गया.

ACP कैंट नितिन तनेजा ने बताया, 'पवन सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया है. यह संज्ञेय अपराध है और विवेचना के दौरान पवन सिंह से संपर्क कर उनका पक्ष लिया जाएगा.'

