scorecardresearch
 

Feedback

मुजफ्फरनगर में किसान नेता ने सिंचाई विभाग के कर्मचारी को कॉलर पकड़कर कीचड़ में घुमाया, वीडियो वायरल

मुजफ्फरनगर में BKU नेता अंकुश प्रधान ने रजबाहे की सिल्ट डालने के विरोध में सिंचाई विभाग के सींचपाल अरविंद कुमार मीणा को कीचड़ में 'परेड' कराई, जिसका वीडियो वायरल हुआ. कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने नेता के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर लिया है.

Advertisement
X
BKU नेता अंकुश प्रधान ने सींचपाल को कीचड़ में घसीटा (Photo- Screengrab)
BKU नेता अंकुश प्रधान ने सींचपाल को कीचड़ में घसीटा (Photo- Screengrab)

यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन (BKU) के एक नेता ने सिंचाई विभाग के सींचपाल को कीचड़ भरे रास्ते पर 'परेड' कराई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग के कर्मचारियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी BKU नेता अंकुश प्रधान के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर लिया है.  

वीडियो वायरल होने पर भड़का गुस्सा

दरअसल, बीते दिनों खतौली तहसील क्षेत्र के भूड़ गांव में रजबाहे की सफाई का काम चल रहा था. सफाई के बाद, सिंचाई विभाग ने सिल्ट (कीचड़) को रजबाहे के किनारे सूखने के लिए डाल दिया था. आरोप है कि यह सिल्ट ग्रामीणों के मकानों के गंदे पानी और कूड़े के कारण बनी थी. जब सींचपाल अरविंद कुमार मीणा कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे, तो किसान नेता अंकुश प्रधान ने विरोध किया और उन्हें कीचड़ में 'परेड' कराई. 

सम्बंधित ख़बरें

Encounter
मुजफ्फरनगर: सौरभ हत्याकांड के सात आरोपी गिरफ्तार 
एक लाख की सुपारी देकर कराई थी हत्या.(Photo: Sandeep Saini/ITG)
प्रेम प्रसंग में हत्या, अब हुआ एनकाउंटर... पुलिस मुठभेड़ में 7 आरोपी गिरफ्तार 
traffic police was beaten
रॉन्ग साइड से आने पर रोका तो ट्रैफिक पुलिस को जमकर पीटा 
Muzaffarnagar news
मुजफ्फरनगर: स्कूल वैन ने मासूम को कुचला 
खेत में दलित युवक का शव मिलने से सनसनी. (Photo: Representational )
UP: खेत में मिला दलित युवक का शव, हत्या की आशंका 

सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा

सींचपाल को कीचड़ में परेड कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया. इस घटना से नाराज सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने खतौली थाने पहुंचकर आरोपी किसान नेता अंकुश प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायती पत्र दिया.

Advertisement

जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई की. आरोपी नेता अंकुश प्रधान के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement