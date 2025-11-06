मुजफ्फरनगर में किसान नेता ने सिंचाई विभाग के कर्मचारी को कॉलर पकड़कर कीचड़ में घुमाया, वीडियो वायरल

यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन (BKU) के एक नेता ने सिंचाई विभाग के सींचपाल को कीचड़ भरे रास्ते पर 'परेड' कराई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग के कर्मचारियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी BKU नेता अंकुश प्रधान के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर लिया है.

वीडियो वायरल होने पर भड़का गुस्सा

दरअसल, बीते दिनों खतौली तहसील क्षेत्र के भूड़ गांव में रजबाहे की सफाई का काम चल रहा था. सफाई के बाद, सिंचाई विभाग ने सिल्ट (कीचड़) को रजबाहे के किनारे सूखने के लिए डाल दिया था. आरोप है कि यह सिल्ट ग्रामीणों के मकानों के गंदे पानी और कूड़े के कारण बनी थी. जब सींचपाल अरविंद कुमार मीणा कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे, तो किसान नेता अंकुश प्रधान ने विरोध किया और उन्हें कीचड़ में 'परेड' कराई.

सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा

सींचपाल को कीचड़ में परेड कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया. इस घटना से नाराज सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने खतौली थाने पहुंचकर आरोपी किसान नेता अंकुश प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायती पत्र दिया.

जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई की. आरोपी नेता अंकुश प्रधान के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.

