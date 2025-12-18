scorecardresearch
 
₹1 लाख असली के बदले ₹3 लाख नकली! सहारनपुर में चल रही थी नकली नोटों की फैक्ट्री, जयपुर पुलिस की रेड में 4.30 लाख की जाली करेंसी जब्त

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नकली नोटों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. राजस्थान पुलिस ने छापेमारी कर गौरव पुंडीर को उसके घर से 4.30 लाख रुपये की जाली करेंसी और नोट छापने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया. जांच जयपुर से शुरू हुई थी, जहां दो आरोपियों के पास से नकली नोट बरामद हुए थे. आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर जयपुर ले जाया गया है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Rahul Kumar/ITG)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से नकली नोटों के एक बड़े और संगठित नेटवर्क का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. राजस्थान पुलिस ने देर रात छापेमारी कर एक युवक को उसके घर में नकली नोट बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी के पास से 4.30 लाख रुपये की जाली करेंसी, नोट छापने के उपकरण और डाई बरामद की गई है. इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है.

यह पूरा मामला देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला माना जा रहा है, क्योंकि आरोपी लंबे समय से नकली नोटों की सप्लाई कर रहा था. पुलिस को आशंका है कि यह नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है और आगे पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: दरभंगा से देहरादून तक नशे की डिलीवरी का पर्दाफाश! सहारनपुर में लाखों के गांजे के साथ पकड़ा गया 'कूरियर बॉय'

जयपुर से शुरू हुई जांच, सहारनपुर तक पहुंची

इस मामले की शुरुआत राजस्थान की राजधानी जयपुर से हुई. जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने चित्रकूट इलाके में दबिश देकर गोविंद चौधरी और देवांश फांडा को गिरफ्तार किया. दोनों के पास से 2.90 लाख रुपये के नकली नोट बरामद हुए थे, जिनमें 200 और 500 रुपये के जाली नोट शामिल थे.

पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने बताया कि ये नकली नोट उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लाए गए थे. इसी खुलासे के बाद राजस्थान पुलिस ने मामले की कड़ी जोड़ते हुए सहारनपुर की ओर जांच बढ़ाई.

सहारनपुर

सहारनपुर में घर के अंदर चल रही थी नकली नोटों की फैक्ट्री

इनपुट मिलने के बाद राजस्थान पुलिस की टीम बुधवार देर रात सहारनपुर पहुंची. थाना सदर बाजार पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली रोड स्थित सेंट्रल बाग कॉलोनी में छापा मारा गया. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस गौरव पुंडीर के घर पहुंची, जहां नकली नोटों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ.

पुलिस के अनुसार, आरोपी अपने घर में ही लैपटॉप, प्रिंटर, कटर मशीन, स्प्रे और पाउडर जैसे उपकरणों की मदद से जाली नोट तैयार कर रहा था. घर के अंदर ही पूरी तरह से नकली नोट छापने की व्यवस्था की गई थी.

छह महीने से चल रहा था धंधा, तीन गुना मुनाफे का लालच

पुलिस पूछताछ में आरोपी गौरव पुंडीर ने कबूल किया कि वह पिछले छह महीनों से नकली नोटों का कारोबार कर रहा था. उसने बताया कि वह 1 लाख रुपये के बदले 3 लाख रुपये के नकली नोट सप्लाई करता था और अब तक कई राज्यों में जाली करेंसी पहुंचा चुका है.

राजस्थान पुलिस के सब-इंस्पेक्टर हवा सिंह ने बताया कि 14 दिसंबर 2025 को जयपुर में दो लोगों को 2 लाख रुपये के जाली नोटों के साथ पकड़ा गया था. पूछताछ में सहारनपुर के गौरव पुंडीर का नाम सामने आया, जिसके बाद 17 दिसंबर की रात उसे 4.30 लाख रुपये की नकली करेंसी और नोट छापने के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया. आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर जयपुर ले जाया गया है, जहां उससे गहन पूछताछ जारी है.

