scorecardresearch
 

Feedback

UP: दिल्ली बम ब्लास्ट पर सरकार के खिलाफ़ अभद्र टिप्पणी का विरोध करने पर कांस्टेबल पर हमला

उत्तर प्रदेश के इटावा में चार लोगों ने एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया. जिससे पुलिसकर्मी घायल हो गया. बताया जाता है कि आरोपी द्वारा दिल्ली बम ब्लास्ट को लेकर सरकार पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी.

Advertisement
X
इटावा में सिपाही पर किया गया हमला. (Photo: AI-generated)
इटावा में सिपाही पर किया गया हमला. (Photo: AI-generated)

इटावा में दिल्ली बम ब्लास्ट को लेकर सरकार पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे चार युवकों ने विरोध करने पर एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया. इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक आरोपित हाथ में ईंट लेकर सिपाही को धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में चारों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

आरोपियों ने खुद को वकील बताते हुए किया हमला

यह घटना 13 नवंबर की रात रेलवे स्टेशन क्षेत्र में हुई थी. फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में तैनात कॉन्स्टेबल रविन्द्र सिंह ड्यूटी से लौटकर रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच भोजन करने स्टेशन पहुंचे थे. वे स्टेशन बजरिया स्थित एक अंडा राइस ठेले पर गए. जहां चार युवक दिल्ली बम ब्लास्ट के संबंध में सरकार को लेकर अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

Jawad Ahmad Siddiqui
Al-Falah के फाउंडर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने किया अरेस्ट, दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन 
नौगाम ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं.
नौगाम ब्लास्ट साइट पर NSG का सर्च ऑपरेशन... खतरनाक केमिकल, ग्रेनेड और हथियार बरामद 
awad Ahmed Siddiqui, Chairman of Al Falah group.
415 करोड़ की फंडिंग अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कहां से आई? फाउंडर जावेद सिद्दीकी के कितने राज 
अल-फलाह ट्रस्ट के 25 ठिकानों पर रेड, कहां तक जुड़े आतंकियों के तार? 
Sensational video of terrorist Umar found during Delhi blast investigation
ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर के दिमाग में क्या चल रहा था? देखें 

यह भी पढ़ें: 'ये भटके हुए लोग हैं...', दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर के वीडियो पर बोले कांग्रेस नेता इमरान मसूद

इस दौरान ठेले के संचालक ने युवकों को बताया कि सामने खड़ा व्यक्ति एक पुलिसकर्मी है. यह सुनते ही युवकों ने कॉन्स्टेबल को निशाना बनाकर गालियां देना शुरू कर दिया. जब कॉन्स्टेबल ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने खुद को वकील बताते हुए उसे धमकाते हुए मारपीट की. इस हमले में कॉन्स्टेबल को कई चोटें आईं. रविन्द्र सिंह मूल रूप से मथुरा के फरह थाना क्षेत्र के महुवन गांव के निवासी हैं.

Advertisement

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कॉन्स्टेबल का मेडिकल परीक्षण कराया गया. जांच के दौरान आरोपियों की पहचान अधिवक्ता कफील, अकील, दिलशाद और फैजान के रूप में हुई, जो उर्दू मोहल्ला, थाना कोतवाली के निवासी हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इनके खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं. कफील और दिलशाद पर विभिन्न थानों में 21 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं.

मामला दर्ज करे के बाद पुलिस ने शुरू की विधिक कार्रवाई

इस मामले पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय नारायण राय ने बताया कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र में सादे वर्दी में पुलिसकर्मी भोजन करने के लिए गया था, तभी आरोपित रास्ते में मिले किसी मुद्दे को लेकर वाद विवाद हुआ और फिर मारपीट हो गई. तत्काल आरक्षी का मेडिकल कराया गया है और सुसंगत धाराओं में आरोपितों के खिलाफ मामला पंजीकृत कर लिया गया है. आरोपितों को गिरफ्तार करके अग्रेत्तर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement