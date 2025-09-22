scorecardresearch
 

UP: हाइवे किनारे खून से लथपथ मिली महिला की लाश, इलाके में मची सनसनी

एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र के छतौनी गांव के पास नेशनल हाइवे 91 की सर्विस रोड पर 32 साल की महिला आकांक्षा का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई. हत्या या आत्महत्या की पुष्टि नहीं हो सकी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है. हाइवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

सड़क किनारे मिली महिला की लाश (Photo: AI-generated)
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के छतौनी गांव के पास नेशनल हाइवे 91 की सर्विस रोड पर 32 साल की महिला का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. 

महिला की पहचान आकांक्षा के रूप में हुई है, जो छतौनी गांव के ही निवासी पंकज की पत्नी थी. पुलिस के मुताबिक, सोमवार सुबह राहगीरों ने सर्विस रोड पर खून से लथपथ महिला का शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

हत्या या हादसा ?

पुलिस ने बताया कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का. आकांक्षा रात में किस परिस्थिति में हाईवे पर पहुंची और उसके ससुराल वाले उस समय कहां थे, यह भी जांच का विषय है.

कोतवाली देहात थानाध्यक्ष जितेंद्र गौतम ने कहा, 'औपचारिक शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा.'

घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है. लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. पुलिस ने हाइवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की बात कही है ताकि महिला की गतिविधियों और घटनाक्रम का पता लगाया जा सके.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह हाइवे किनारे खून से लथपथ लाश मिलना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. पुलिस ने महिला के परिजनों और ससुराल पक्ष से भी पूछताछ शुरू कर दी है.
 

