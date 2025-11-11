scorecardresearch
 

Feedback

ई-रिक्शा चालक का आखिरी सफर! दिल्ली ब्लास्ट में मेरठ के मोहसिन की मौत; सवारी लेकर जा रहा था, तभी हो गया धमाका

दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए मेरठ निवासी ई-रिक्शा चालक मोहसिन (35) की मौत हो गई. वह लोहिया नगर के न्यू इस्लामनगर का रहने वाला था और दो साल पहले दिल्ली शिफ्ट हुआ था. परिवार का गुजारा रोज के ₹500-₹600 की कमाई से होता था. लाल किले के पास ब्लास्ट के समय सवारी ले जाते हुए पास खड़ी कार में हुए धमाके से मोहसिन की दर्दनाक मृत्यु हो गई.

Advertisement
X
दिल्ली धमाके में मेरठ के मोहसिन की मौत (Photo- ITG)
दिल्ली धमाके में मेरठ के मोहसिन की मौत (Photo- ITG)

दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए यूपी के मेरठ निवासी मोहसिन (35) की मौत हो गई. वह अपने बच्चों और बीवी के साथ राजधानी में रहता था और ई-रिक्शा चलाकर जीवन यापन कर रहा था. ब्लास्ट में मरने के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. परिजनों के मुताबिक, दो साल पहले ही वह मेरठ से दिल्ली में शिफ्ट हुआ था. 

बता दें कि मोहसिन मेरठ के लोहिया नगर थाने के न्यू इस्लामनगर का रहने वाला था. वह दिल्ली में अपना घर-परिवार चलाने के लिए ई-रिक्शा चालक का काम करता था. मोहसिन दिन के दिन ₹500 ₹600 कमा कर गुजर बसर करता था. लेकिन बीती शाम लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में उसकी जान चली गई.  

बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के समय मोहसिन सवारी को लेकर जा रहा था. तभी जोरदार ब्लास्ट हो गया. इस धमाके की चपेट में आने से मोहसिन की दर्दनाक मृत्यु हो गई. जैसे ही इसकी सूचना परिवार को मिली तो घर में चीख-पुकार मच गई. 

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश के कई इलाकों में रेड
दिल्ली ब्लास्ट में पांचवें डॉक्टर का कनेक्शन, यूपी ATS ने परवेज अंसारी के घर मारा छापा 
Delhi Red Fort Blast
'शव का लोथड़ा मेरी बाइक के पास पड़ा था...', रातभर डर से कांपता रहा दिल्ली ब्लास्ट का चश्मदीद 
दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों का मोर्चरी पर रो-रोकर बुरा हाल हो गया (Photo : AP)
आंखों में आंसू, बेसहारा परिवार और छूटा अपनों का साथ... दिल्ली ब्लास्ट में बिखर गए कई घरों के सपने 
death toll rises to nine in car explosion
दिल्ली धमाके में बढ़ी मृतकों की संख्या  
Bomb blast near Red Fort linked to Faridabad escape
दिल्ली धमाके का फरीदाबाद से कनेक्शन, सर्च ऑपरेशन तेज 

मोहसिन की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी. मोहसिन के पांच और भाई हैं. सभी मजदूरी का काम करते हैं और रोज की दिहाड़ी से अपने घर का गुजर बसर करते हैं. करीब 2 साल पहले मोहसिन मेरठ से दिल्ली अपने कामकाज के लिए आया था. वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली में ही रह रहा था.  

Advertisement

उधर, मोहसिन की पत्नी का परिवार उसे दिल्ली में ही दफनाना चाहता है जबकि मोहसिन के पिता अपने गांव के श्मशान में अंतिम विदाई देना चाहते हैं. इसको लेकर दोनों परिवार के बीच विवाद हो गया. 

मोहसिन के पिता रफीक पेशे से हैंडलूम की फैक्ट्री में काम करते हैं. रफीक के 11 बच्चे है, जिसमें 6 बच्चे और 5 बेटियां हैं. परिवार मेरठ में किराए के मकान में रहता है. पिता और परिवार का कहना है कि सरकार मदद करे. उनपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement