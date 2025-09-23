scorecardresearch
 

दुर्गा पंडाल में माइक में दौड़ा करंट, आरती गा रहे युवक की मौके पर मौत

कौशाम्बी के भैरमपुर गांव में दुर्गा पंडाल में आरती के दौरान करंट लगने से 26 वर्षीय उमेश की मौत हो गई, जबकि अजय घायल होकर अस्पताल में भर्ती है. घटना सोमवार देर रात हुई. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है.

दुर्गा पंडाल में माइक में करंट, आरती गा रहे युवक की मौत (Photo: AI Image)
देशभर में इस समय दुर्गा पूजा की धूम है और जगह- जगह दुर्गा पंडाल तैयार हो चुके हैं. इसी की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में दर्दनाक हादसा हो गया. दरअसल, यहां एक दुर्गा पंडाल के अंदर एक 26 साल के युवक की करंट लगने से मौत हो गई. पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी है. 

सिराथू के क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि यह घटना सोमवार देर रात मोहम्मदपुर पेसा थाना क्षेत्र के भैरमपुर गांव में हुई. दुर्गा पंडाल के अंदर उमेश कुमार और अजय कुमार अलग-अलग माइक्रोफोन से आरती गा रहे थे, तभी अचानक दोनों को करंट लग गया.

उन्होंने बताया कि उमेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अजय बिजली के झटके से बेहोश होकर गिर पड़ा और उसे चोटें आईं. अधिकारी ने बताया कि अजय का सिराथू के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उमेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

बता दें कि ऐसे बड़े आयोजनों में लापरवाही के चलते इस तरह के हादसे हो जाते हैं जहां कई बार बड़ी संख्या में भी जनहानी हो जाती है. इससे पहले शादी पार्टियों में करंट के चलते मौतों के मामले सामने आते रहे हैं.

---- समाप्त ----
