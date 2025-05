UP: शराब पीने से रोका तो गुस्साए बेटे ने पीट-पीट कर पिता को मार डाला

यूपी के मुजफ्फरनगर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. शराब पीने से रोके जाने पर एक युवक ने गुस्से में अपने पिता की पीट-पीट कर हत्या कर दी. आरोपी बेटे ने इसके लिए लोहे के तवे का इस्तेमाल किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी बेटा पिंटू घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.

