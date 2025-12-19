लैंबोर्गिनी से लेकर थार तक… उन्नाव में यूट्यूबर के घर ED को और क्या-क्या मिला, दुबई में क्रूज पर शादी कर आ चुका है चर्चा में

यूपी के उन्नाव जिले में यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के पैतृक आवास के साथ-साथ उनके चाचा नपेंद्र नाथ द्विवेदी के घर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी पूरी हो चुकी है. यहां ED ने चार वाहनों को भी जब्त किया है, जिनमें अनुराग द्विवेदी की लग्जरी कारें शामिल हैं और जिन्हें अपराध की आय से खरीदा गया बताया जा रहा है. जब्त किए गए वाहनों में लगभग 4.18 करोड़ रुपये की शुरुआती कीमत वाली लेम्बोर्गिनी उरुस के अलावा एक मर्सिडीज-बेंज, एक फोर्ड एंडेवर और एक थार शामिल है.

बताया जा रहा है कि यह मामला धोखाधड़ी, जालसाजी और अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े अपराधों से संबंधित है. जो डिजिटल प्लेटफॉर्म और अवैध वित्तीय माध्यमों के जरिए संचालित एक संगठित ऑनलाइन सट्टा और जुआ नेटवर्क के संचालन से जुड़ा है. ED के अनुसार, जांच में सामने आया है कि सिलीगुड़ी से एक ऑनलाइन सट्टेबाजी पैनल का संचालन किया जा रहा था, जिसमें सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज सहित अन्य आरोपी शामिल थे. यह गिरोह म्यूल बैंक खातों, टेलीग्राम चैनलों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था. जांच में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी की भूमिका भी सामने आई थी.

सट्टेबाजी को दिया बढ़ावा

एजेंसी के मुताबिक, अनुराग द्विवेदी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ED का दावा है कि द्विवेदी ने इन प्लेटफॉर्म्स के प्रचार के लिए वीडियो बनाए और साझा किए तथा इसके बदले हवाला ऑपरेटरों, म्यूल खातों और बिचौलियों के जरिए कैश लिया. जांच में यह भी पाया गया कि उनकी कंपनियों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में पैसा जमा हुआ, जिसके पीछे कोई वैध व्यावसायिक आधार नहीं पाया गया.

दुबई में खरीदी संपत्तियां

एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि अनुराग ने अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों के प्रचार और संचालन से अर्जित अपराध की आय का उपयोग विदेश, विशेष रूप से दुबई में अचल संपत्तियां खरीदने में किया. ED के अनुसार, इसके बाद वह भारत छोड़कर दुबई चले गए और वर्तमान में वहीं रह रहे हैं. कई बार समन जारी किए जाने के बावजूद वे अब तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं. आगे की कार्रवाई के तहत, ED ने 17 दिसंबर 2025 को लखनऊ और उन्नाव में अनुराग द्विवेदी से जुड़े नौ ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए गए, जिनमें दुबई में किए गए निवेश से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल सामग्री शामिल हैं. एजेंसी का कहना है कि इन साक्ष्यों से यह संकेत मिलता है कि अनुराग ने हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में रियल एस्टेट में निवेश किया.

कौन है अनुराग द्विवेदी

26 वर्षीय अनुराग द्विवेदी देखने में भले ही साधारण युवक लगता हो, लेकिन उनकी जीवनशैली किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं मानी जाती. अनुराग उन्नाव जिले के अजगैन थाना क्षेत्र स्थित भितरेपार खजूर गांव के रहने वाला है. धीरे-धीरे उनका झुकाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा और उन्होंने क्रिकेट से जुड़े प्रेडिक्शन और एनालिसिस के लिए टेलीग्राम चैनल शुरू किया. ड्रीम 11 और अन्य ऑनलाइन क्रिकेट प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रेडिक्शन कंटेंट के जरिए उन्होंने बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बना लिए.

अनुराग न सिर्फ ऑनलाइन प्रेडिक्शन से जुड़ा बताया जाता है, बल्कि वे LUCKNOWLINS.ECL नाम की लखनऊ आधारित क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुका है. इसके अलावा वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों से जुड़ी ऑनलाइन प्रेडिक्शन गतिविधियों में भी सक्रिय रहा है. यही वजह है कि उनकी कमाई और संपत्ति को लेकर लंबे समय से तरह-तरह की चर्चाएं होती रही है. अनुराग द्विवेदी की लग्जरी लाइफस्टाइल भी लोगों के बीच आकर्षण का विषय रही है. बताया जाता है कि उनके पास बीएमडब्ल्यू, फेरारी, लैंबोर्गिनी जैसी महंगी गाड़ियां है. सोशल मीडिया पर वे अक्सर महंगी गाड़ियों और लग्जरी लाइफ से जुड़ी तस्वीरें साझा करते रहते थे, जिससे उनकी लोकप्रियता और विवाद दोनों बढ़ते चले गए.

क्रूज पर शादी कर चर्चा में आया

पिछले महीने 22 नवंबर 2025 को अनुराग एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब उसने दुबई में भव्य शादी की. बताया जाता है कि यह शादी क्रूज पर आयोजित की गई थी, जिसमें रिश्तेदारों और करीबी लोगों को दुबई लाने-ले जाने की पूरी व्यवस्था भी अनुराग ने खुद की थी. शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे. आमतौर पर छोटे से गांव से निकलकर इतनी कम उम्र में इस स्तर की शानो-शौकत भरी शादी करना लोगों को हैरान कर गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि अनुराग द्विवेदी की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती. कई लोग उनकी तुलना इमरान हाशमी की फिल्म ‘जन्नत’ के किरदार से करते हैं, जहां एक युवा तेजी से दौलत और शोहरत की सीढ़ियां चढ़ता है. हालांकि, इसी तेज रफ्तार सफलता ने उन्हें जांच एजेंसियों के रडार पर भी ला खड़ा किया.

घर पर नहीं था अनुराग

ED की छापेमारी के दौरान एक अहम बात यह भी सामने आई कि अनुराग द्विवेदी अपने घर पर मौजूद नहीं था. सूत्रों के अनुसार, वह इन दिनों दुबई में बताए जा रहा हैं. कुछ लोगों का यह भी दावा है कि उसने दुबई की नागरिकता ले ली है, हालांकि इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ED की टीम इस पहलू की भी जांच कर रही है कि अनुराग फिलहाल कहां हैं और भारत से बाहर उनकी गतिविधियां किस तरह संचालित हो रही हैं.

