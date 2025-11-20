झाड़ू लगाई तो उड़ी धूल, दुकानदारों के बीच होने लगी कहासुनी, फिर जमकर चले लाठी-डंडे

उत्तर प्रदेश में औरैया के दिबियापुर क्षेत्र में दुकानदारों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि करीब एक दर्जन लोग लाठी-डंडों से हमला कर रहे हैं. वीडियो 13 नवंबर का बताया जा रहा है, लेकिन मामला 19 नवंबर को पुलिस की संज्ञान में आने के बाद दर्ज हुआ.

जानकारी के अनुसार, दो दुकानदारों के बीच दुकान झाड़ने के दौरान उड़ी धूल को लेकर कहासुनी हो गई. दोनों के बीच बहस के बाद मारपीट होने लगी. आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने अपने करीब दर्जनभर साथियों के साथ मिलकर दूसरे दुकानदार पर हमला बोल दिया. जो भी बचाव करने आगे आया, उसे भी दबंगों ने नहीं छोड़ा और लाठियों से पीटा. इस मारपीट में तीन लोग घायल हो गए.

इस घटना का वीडियो वायरल हो गया. इस मामले में पीड़ित ने तहरीर पुलिस को दी. पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए पांच नामजद और छह से सात अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए दिबियापुर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

इस संबंध में दिबियापुर इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि नामजद आरोपियों में से चार की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस शेष आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है. फिलहाल दिबियापुर पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

