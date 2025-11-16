'दहेज नहीं लाई तो...', महिला ने पति-ससुर पर लगाए गंभीर आरोप, बोली- दोस्तों से कराया गैंगरेप

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. यहां दहेज की लालच, जुए की लत और हवस की अंधी दौड़ ने एक नवविवाहिता की जिंदगी को ऐसा नर्क बना दिया कि वह मौत के करीब पहुंच गई. पीड़िता के आरोपों ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. मामला बिनोली थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है और पुलिस जांच जारी है.
बागपत के निवाड़ा गांव की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 24 अक्टूबर 2024 को मेरठ के खिवाई गांव के दानिश से हुई थी. लेकिन शादी के शुरुआती दिनों में ही उसे पता चला कि उसका पति शराबी और जुआ खेलने का आदी है. पीड़िता का कहना है कि दहेज कम लाने के कारण ससुराल वाले उसे लगातार प्रताड़ित करते थे.
जुए में पत्नी को दांव पर लगाया, 8 लोगों पर गैंगरेप का आरोप
पीड़िता ने बताया कि एक दिन उसके पति दानिश ने जुए में हारने के बाद उसे जुए की मेज पर दांव पर लगा दिया. आरोप है कि पति के हारते ही आठ लोगों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया. इनमें से तीन के नाम—उमेश गुप्ता, मोनू और अंशुल को उसने पहचान लिए, जो सभी गाज़ियाबाद के निवासी बताए गए हैं.
पति के बाद जेठ, ननदोई और ससुर पर भी दुष्कर्म के आरोप
पीड़िता की पीड़ा यहीं नहीं रुकी. उसने आरोप लगाया कि जुए वाली घटना के बाद उसका जेठ शाहिद और ननदोई शौकीन ने भी उसके साथ रेप किया. सबसे बड़ा आरोप उसके ससुर यामीन पर लगाया गया, जिसके बारे में पीड़िता का कहना है कि वह दहेज का ताना देकर बार-बार जबरन संबंध बनाता था. परिवार उससे कहता था- 'दहेज नहीं लाई हो तो हमारी हर बात माननी पड़ेगी और हमें खुश करना पड़ेगा.'
जबरन गर्भपात, तेजाब से हमला और नदी में फेंकने का आरोप
पीड़िता ने दावा किया कि जब वह गर्भवती हुई तो परिवार ने जबरन उसका गर्भपात करवा दिया. आरोप है कि उसके पैरों पर तेजाब डाला गया और मारने की नीयत से उसे नदी में धक्का दे दिया गया. पीड़िता किसी तरह बचकर अपने मायके पहुंची, जहां परिजनों ने उसकी मदद की. पीड़िता का कहना है कि आरोपी पक्ष उसके पिता पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा है. युवती एसपी ऑफिस पहुंची और न्याय की मांग की. बागपत पुलिस ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस मामले में मुकदमा बिनोली थाने में दर्ज है और जांच जारी है साथ ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी.