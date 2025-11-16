scorecardresearch
 

Feedback

'दहेज नहीं लाई तो...', महिला ने पति-ससुर पर लगाए गंभीर आरोप, बोली- दोस्तों से कराया गैंगरेप

बागपत की एक युवती ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर हैवानियत के गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता के मुताबिक पति ने उसे जुए में दांव पर लगा दिया, जिसके बाद 8 लोगों ने गैंगरेप किया. उसने जेठ, ननदोई और ससुर पर भी रेप का आरोप लगाया. युवती का जबरन गर्भपात कराने, तेजाब डालने और नदी में धक्का देने का भी आरोप है. पुलिस जांच जारी है.

Advertisement
X
ननदोई और ससुर पर भी दुष्कर्म के आरोप.(Photo: Screengrab)
ननदोई और ससुर पर भी दुष्कर्म के आरोप.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. यहां दहेज की लालच, जुए की लत और हवस की अंधी दौड़ ने एक नवविवाहिता की जिंदगी को ऐसा नर्क बना दिया कि वह मौत के करीब पहुंच गई. पीड़िता के आरोपों ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. मामला बिनोली थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है और पुलिस जांच जारी है.

बागपत के निवाड़ा गांव की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 24 अक्टूबर 2024 को मेरठ के खिवाई गांव के दानिश से हुई थी. लेकिन शादी के शुरुआती दिनों में ही उसे पता चला कि उसका पति शराबी और जुआ खेलने का आदी है. पीड़िता का कहना है कि दहेज कम लाने के कारण ससुराल वाले उसे लगातार प्रताड़ित करते थे.

यह भी पढ़ें: बागपत: नफीस को भाभी से था इश्क, मां के जनाजे में शामिल होने आया तो ईंट-डंडों से पीटकर ले ली जान

सम्बंधित ख़बरें

एक ही मंडप में 300 जोड़ों का सामूहिक विवाह.(Photo:Screengrab)
एक मंडप में 300 शादियां.....अफसरों ने निभाया 'घर के बड़े' का किरदार 
पीट-पीटकर युवक की हत्या. (Photo: Representational)
मां के जनाजे में पहुंचा था युवक... रिश्तेदारों ने कर दी हत्या, एक गिरफ्तार 
SIL Marriage
भाभी से निकाह, मां के जनाजे में पहुंचा तो मर्डर 
Women crying
भाभी से प्यार और निकाह, सजा मिली मौत, मां के जनाजे में आए बेटे का मर्डर 
मौत के बाद रोते-बिलखते परिजन. (Photo: Screengrab)
नफीस को भाभी से था इश्क, मां के जनाजे में शामिल होने आया तो ईंट-डंडों से पीटकर ले ली जान 

जुए में पत्नी को दांव पर लगाया, 8 लोगों पर गैंगरेप का आरोप

पीड़िता ने बताया कि एक दिन उसके पति दानिश ने जुए में हारने के बाद उसे जुए की मेज पर दांव पर लगा दिया. आरोप है कि पति के हारते ही आठ लोगों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया. इनमें से तीन के नाम—उमेश गुप्ता, मोनू और अंशुल को उसने पहचान लिए, जो सभी गाज़ियाबाद के निवासी बताए गए हैं.

Advertisement

पति के बाद जेठ, ननदोई और ससुर पर भी दुष्कर्म के आरोप

पीड़िता की पीड़ा यहीं नहीं रुकी. उसने आरोप लगाया कि जुए वाली घटना के बाद उसका जेठ शाहिद और ननदोई शौकीन ने भी उसके साथ रेप किया. सबसे बड़ा आरोप उसके ससुर यामीन पर लगाया गया, जिसके बारे में पीड़िता का कहना है कि वह दहेज का ताना देकर बार-बार जबरन संबंध बनाता था. परिवार उससे कहता था- 'दहेज नहीं लाई हो तो हमारी हर बात माननी पड़ेगी और हमें खुश करना पड़ेगा.'

जबरन गर्भपात, तेजाब से हमला और नदी में फेंकने का आरोप

पीड़िता ने दावा किया कि जब वह गर्भवती हुई तो परिवार ने जबरन उसका गर्भपात करवा दिया. आरोप है कि उसके पैरों पर तेजाब डाला गया और मारने की नीयत से उसे नदी में धक्का दे दिया गया. पीड़िता किसी तरह बचकर अपने मायके पहुंची, जहां परिजनों ने उसकी मदद की. पीड़िता का कहना है कि आरोपी पक्ष उसके पिता पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा है. युवती एसपी ऑफिस पहुंची और न्याय की मांग की. बागपत पुलिस ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस मामले में मुकदमा बिनोली थाने में दर्ज है और जांच जारी है साथ ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement