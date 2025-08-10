scorecardresearch
 

झांसी में प्रेम प्रसंग में डबल मर्डर, दो दिन में अलग-अलग जगह मिली प्रेमी-प्रेमिका की लाश

झांसी में प्रेम प्रसंग के मामले ने खौफनाक मोड़ ले लिया. 24 घंटे पहले प्रेमी का शव मिलने के बाद अब पहाड़ी पर प्रेमिका का शव भी बरामद हुआ है. दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार के विरोध के कारण जनवरी-फरवरी में घर से भाग गए थे. मृतक के परिजनों ने लड़की के भाई और उसके सहयोगी पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

युवक-युवती की मिली लाश (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक सनसनीखेज डबल मर्डर का मामला सामने आया है. शनिवार को प्रेमी का शव मिलने के बाद रविवार को प्रेमिका का शव भी बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक का नाम विशाल अहिरवार और मृतका का नाम पुत्तो अहिरवार है जो चन्द्रपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी.

पुलिस के अनुसार, पुत्तो का शव गरौठा थाना क्षेत्र के पहाड़ी पर मिला, जबकि विशाल का शव चन्द्रपुरा गांव से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर, लहचूरा थाना क्षेत्र के गुढ़ा गांव के पास नदी किनारे झाड़ियों में मिला था. 

एक साल से था अफेयर

झांसी में प्रेमी-प्रेमिका ने दी जान 

दोनों पिछले एक साल से प्रेम संबंध में थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार के विरोध के चलते जनवरी-फरवरी में घर से भाग गए थे. उस समय पुलिस ने उन्हें खोजकर थाने में लाकर समझाया और उनके परिवारों को सौंप दिया था.

मृतक के पिता हल्के ने आरोप लगाया है कि पुत्तो का भाई अरविंद उर्फ गुल्ले और उसका साथी प्रकाश प्रजापति उनके घर आए और दिल्ली में काम दिलाने के बहाने उनके बेटे विशाल को अपने साथ ले गए थे.

9 अगस्त को मिवा विशाल का शव 

9 अगस्त को विशाल का शव मिला और अगले दिन पुत्तो का शव भी बरामद हुआ. हल्के का कहना है कि दोनों की हत्या पुत्तो के भाई और उसके साथियों ने की है, क्योंकि वे उनके रिश्ते के खिलाफ थे.

लहचूरा थाना पुलिस ने विशाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पिता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. वहीं, गरौठा थाना पुलिस ने पुत्तो के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

एसपी ग्रामीण डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि मृतका का किसी व्यक्ति से प्रेम प्रसंग था और उसका भाई फिलहाल लापता है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और मामले की जांच सभी संभावित कोणों से की जा रही है.

 

