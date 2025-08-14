'यह मोहल्ले के बच्चों को काट रहा था...' झांसी में कुत्ते को स्कूटी से बांधकर घसीटा, Video

झांसी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी को झकझोर दिया. रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में स्कूटी सवार दो युवकों ने एक कुत्ते को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले गए. इस दौरान बेबस जानवर दर्द से चीखता रहा, लेकिन दोनों आरोपी युवक उसे लगातार खींचते रहे. किसी ने इस अमानवीय हरकत का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में कैद निर्ममता

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 30 सेकेंड के इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि स्कूटी ( यूपी 93 एवाई 4561) पर दो युवक सवार हैं. उनके पीछे, लंबी रस्सी से बंधा एक कुत्ता सड़क पर घसीटता हुआ चलने को मजबूर है. दर्द से बिलखते हुए कुत्ते की आवाज दूर तक सुनाई दे रही है, जबकि स्कूटी की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही. इस दौरान कुछ स्थानीय लोग और पशु प्रेमी, जो यह दृश्य देख रहे थे, आगे बढ़े और इस पर आपत्ति जताई. उन्होंने स्कूटी को रोकने की कोशिश की और साथ ही मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया.

आरोपियों का तर्क और विवाद

वीडियो में यह भी सुनाई देता है कि स्कूटी सवार युवक विरोध कर रहे लोगों से अभद्र भाषा में बात करते हैं. वे दावा करते हैं कि कुत्ता मोहल्ले के बच्चों को काट रहा था, इसलिए उसे इस तरह ले जा रहे हैं. हालांकि, उनकी यह दलील वहां मौजूद लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकी. मौके पर मौजूद कई लोगों ने कहा कि अगर कुत्ता किसी को काट रहा था तो उसे पकड़ने के लिए पशु चिकित्सा विभाग या नगर निगम को सूचना देनी चाहिए थी, न कि इस तरह उसे यातना देना.

Advertisement

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई यूजर्स ने इस कृत्य को “निर्ममता की पराकाष्ठा” और “मानवता पर कलंक” बताया. कुछ ने स्कूटी के नंबर को टैग करते हुए पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की. वहीं, कई पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील की है.

पशु क्रूरता कानून के तहत हो सकती है कार्रवाई

कानून जानकारों के अनुसार, इस तरह जानवर को यातना देना दंडनीय अपराध है. दोषी पाए जाने पर आरोपी को जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा भी हो सकती है. रेलवे कॉलोनी के कुछ स्थानीय पशु प्रेमियों ने बताया कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद संबंधित थाने और नगर निगम को इसकी सूचना दी है. उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को न केवल कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि लोगों को यह भी जागरूक करना चाहिए कि आवारा या आक्रामक जानवरों से निपटने के लिए उचित प्रक्रियाएं मौजूद हैं.

जांच कर रही पुलिस

झांसी पुलिस ने इस मामले पर कहा कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. स्कूटी नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने यह भी अपील की कि किसी भी प्रकार के पशु उत्पीड़न की घटना देखने पर लोग तत्काल 112 डायल करें या नजदीकी थाने को सूचित करें.

Advertisement

---- समाप्त ----