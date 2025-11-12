scorecardresearch
 

सलवार-सूट, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर मुस्कान... आतंकी कनेक्शन में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन की नई फोटो आई सामने; ये खुलासे हुए

आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग कमांडर बताई जा रही डॉ. शाहीन सिद्दीकी कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनाती के समय की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वह सलवार-सूट पहने, चश्मा लगाए और मुस्कुराती दिख रही है. जीएसवीएम कॉलेज के विभागाध्यक्ष ने इस खुलासे को 'बेहद चौंकाने वाला' बताया, क्योंकि वह उसे एक सहकर्मी के रूप में जानते थे.

आतंकी कनेक्शन में गिरफ्तार डॉ. शाहीन की कॉलेज टाइम फोटो (Photo- ITG)
आतंकी कनेक्शन में गिरफ्तार डॉ. शाहीन की कॉलेज टाइम फोटो (Photo- ITG)

लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी को सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादी कनेक्शन में गिरफ्तार किया है. वह आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग कमांडर और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल की अहम सदस्य बताई जा रही है. शाहीन ने 25 साल पहले प्रयागराज से मेडिकल की पढ़ाई की थी और कानपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी. शाहीन की कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज में तैनाती के दौरान की एक तस्वीर सामने आई है. इसमें वह सलवार-सूट पहने नजर आ रही है. उसकी आंखों पर चश्मा है और चेहरे पर मुस्कान है. 

इसको लेकर जीएसवीएम कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभागाध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा कहते हैं, "शाहीन का नाम आना बेहद चौंकाने वाला है. मैं उसे एक सहकर्मी और एक पेशेवर के रूप में जानता था. यह 13-14 साल पहले की बात है. उसके बाद मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं रहा."

बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान शाहीन को लेकर सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं. जांच एजेंसियों का कहना है कि शाहीन पाकिस्तान में बैठे जैश आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया से जुड़ी हुई थी और जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की इंडिया हेड के तौर पर काम कर रही थी. 

शाहीन का निकाह साल 2013 में कानपुर के डॉक्टर हयात जफर से हुआ था, जिनसे उनके दो बच्चे हैं. डॉक्टर हयात कानपुर में क्लीनिक चलाते थे. शाहीन के पूर्व पति ने बताया कि यह अरेंज मैरिज थी, लेकिन दो बच्चे होने के बाद अचानक शाहीन अलग होने का फैसला किया और तलाक हो गया. तलाक की वजह बताते हुए डॉक्टर हयात जफर ने कहा कि निकाह के बाद शाहीन अचानक देश छोड़कर यूरोप जाना चाहती थी, जिसके लिए वह राजी नहीं थे क्योंकि वह कानपुर में ही रहना चाहते थे. 

डॉक्टर हयात ने बताया कि तलाक के बाद से उनका शाहीन से कोई संपर्क नहीं रहा और उन्होंने बच्चों को उनकी मां के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए दोनों बच्चे अपनी मां को जानते तक नहीं हैं. 

शाहीन को लेकर यह भी पता चला है कि उसने साल 2013 में अचानक मेडिकल कॉलेज जाना बंद कर दिया था, जिसके कारण 2021 में उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. इसके बाद शाहीन फरीदाबाद चली गई, जहां वह गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉक्टरों में से एक की करीबी बताई जा रही है. 

आतंकी मॉड्यूल मामले में शाहीन का भाई परवेज भी यूपी एटीएस की हिरासत में है. परवेज को लेकर डॉक्टर हयात ने बताया कि शादी के समय परवेज एमबीबीएस कर रहा था और ज्यादा बात नहीं करता था. शाहीन के पास से कश्मीर पुलिस को खतरनाक हथियार भी मिला है, जिसके बाद उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार कर श्रीनगर ले जाया गया है. 

