scorecardresearch
 

Feedback

Disha Patani News: दिशा पटानी के पिता से बोले CM योगी, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे आरोपी, 4 दिन पहले घर पर हुई थी फायरिंग

Disha Patani House Firing: बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके पिता जगदीश पाटनी से फोन पर बात कर परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया. पुलिस ने ढाई हजार सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और छह टीमें जांच में जुटी हैं. घटना में नौ राउंड फायरिंग हुई थी, जिससे परिवार दहशत में है.

Advertisement
X
दिशा के पिता ने सीएम योगी से फोन पर बात की. (File Photo: ITG)
दिशा के पिता ने सीएम योगी से फोन पर बात की. (File Photo: ITG)

बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में उत्तरप्रदेश के सीएम योगी ने दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी से फोन पर बात की. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा भरोसा दिया और कहा कि जो भी आरोपी होंगे उनको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे. इस बात की जानकारी खुद जगदीश पाटनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी. उन्होंने एक वीडियो जारी करके यह बयान दिया. जगदीश पाटनी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात हुई. उन्होंने परिवार की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा भरोसा दिया.

जगदीश पाटनी ने कहा, 'देर रात माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया था. उन्होंने मेरे पूरे परिवार को सांत्वना दी और कहा कि पूरा प्रदेश आपके साथ खड़ा है. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हमारी सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी.'

खंगाल गए ढाई हजार कैमरे
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हमारी टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं. अब तक शहर और आसपास के क्षेत्रों के करीब ढाई हजार सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा चुकी है और उनका पूरा डिटेल इकट्ठा किया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

बुजुर्ग व्यक्ति लड़की को गोद में उठाकर अंधेरी जगह ले जाते देखा जा रहा है. (Photo: Screengrab)
गेहूं पिसाने आई लड़की से बुजुर्ग दुकानदार ने की रेप की कोशिश, VIDEO वायरल 
disha patni in nyfw
Disha Patani NYFW Look: ब्लैक स्लिप ड्रेस में दिखा लुक 
Shots fired at Disha Patanis house, Goldy Brar has claimed responsibility.
दिशा पाटनी के घर फायरिंग, गोल्डी के निशाने पर क्यों परिवार?  
Disha Patani (Photo: Instagram/@dishapatani)
न्यूयॉर्क फैशन वीक में दिशा पाटनी का ग्लैमरस अवतार, ब्लैक स्लिप ड्रेस में लूटी लाइमलाइट 
Disha Patani and Khushboo Patani first post after firing outside home
घर पर फायरिंग के बाद दिखीं दिशा पाटनी, बहन खुशबू ने दी ये सलाह 

उन्होंने बताया कि एक टीम ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, जबकि अन्य टीमें अलग-अलग जगहों पर काम कर रही हैं. कुछ टीमों को अन्य राज्यों में भेजा गया है और सभी टोल प्लाजा का डाटा भी इकट्ठा किया जा चुका है. संदिग्ध वाहनों की पहचान की जा रही है और हेलमेट लगाए लोगों की गतिविधियों पर भी जांच चल रही है.

Advertisement

एसएसपी ने कहा कि सर्विलांस और साइबर सेल की मदद से मामले की गहन पड़ताल की जा रही है. अपराधियों का राष्ट्रीय स्तर का डाटा खंगाला जा रहा है और अब तक जो दो मोबाइल नंबर मिले हैं, वे बाहरी राज्यों से जुड़े पाए गए हैं. कुल छह टीमें जांच में लगी हुई हैं, जिनमें से दो टीमें बाहर भेजी गई हैं.

नौ राउंड की गई थी फायरिंग
बता दें कि 11 और 12 तारीख की दरमियानी रात को दो अज्ञात हमलावरों ने 129 जगदीश पाटनी के घर के बाहर लगभग 9 राउंड फायरिंग की. घर की दीवार पर गोलियों के निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे हैं. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. घटना के बाद से परिवार दहशत में है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement