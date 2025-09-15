Disha Patani News: दिशा पटानी के पिता से बोले CM योगी, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे आरोपी, 4 दिन पहले घर पर हुई थी फायरिंग

बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में उत्तरप्रदेश के सीएम योगी ने दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी से फोन पर बात की. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा भरोसा दिया और कहा कि जो भी आरोपी होंगे उनको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे. इस बात की जानकारी खुद जगदीश पाटनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी. उन्होंने एक वीडियो जारी करके यह बयान दिया. जगदीश पाटनी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात हुई. उन्होंने परिवार की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा भरोसा दिया.

जगदीश पाटनी ने कहा, 'देर रात माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया था. उन्होंने मेरे पूरे परिवार को सांत्वना दी और कहा कि पूरा प्रदेश आपके साथ खड़ा है. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हमारी सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी.'

खंगाल गए ढाई हजार कैमरे

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हमारी टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं. अब तक शहर और आसपास के क्षेत्रों के करीब ढाई हजार सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा चुकी है और उनका पूरा डिटेल इकट्ठा किया गया है.

उन्होंने बताया कि एक टीम ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, जबकि अन्य टीमें अलग-अलग जगहों पर काम कर रही हैं. कुछ टीमों को अन्य राज्यों में भेजा गया है और सभी टोल प्लाजा का डाटा भी इकट्ठा किया जा चुका है. संदिग्ध वाहनों की पहचान की जा रही है और हेलमेट लगाए लोगों की गतिविधियों पर भी जांच चल रही है.

Advertisement

एसएसपी ने कहा कि सर्विलांस और साइबर सेल की मदद से मामले की गहन पड़ताल की जा रही है. अपराधियों का राष्ट्रीय स्तर का डाटा खंगाला जा रहा है और अब तक जो दो मोबाइल नंबर मिले हैं, वे बाहरी राज्यों से जुड़े पाए गए हैं. कुल छह टीमें जांच में लगी हुई हैं, जिनमें से दो टीमें बाहर भेजी गई हैं.

नौ राउंड की गई थी फायरिंग

बता दें कि 11 और 12 तारीख की दरमियानी रात को दो अज्ञात हमलावरों ने 129 जगदीश पाटनी के घर के बाहर लगभग 9 राउंड फायरिंग की. घर की दीवार पर गोलियों के निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे हैं. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. घटना के बाद से परिवार दहशत में है.

---- समाप्त ----