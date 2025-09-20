scorecardresearch
 

दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग के आरोपियों पर पुलिस एक्शन, अखिलेश बोले- 'एनकाउंटर से कानून-व्यवस्था...'

उत्तर प्रदेश में दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले पर सियासत गर्म है. अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को कानून-व्यवस्था सुधार नहीं बताया, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपी रमनिवास को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर मारीच से तुलना की. पुलिस ने हथियार बरामद किए और महिलाओं की सुरक्षा पर कड़ा रुख अपनाने का भरोसा दिलाया.

दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले पर सियासत गरमा गई है. (File Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना पर सियासत तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार पर तीखा हमला बोला. अखिलेश यादव ने कहा कि एनकाउंटर से कानून-व्यवस्था में सुधार नहीं होता. गोरखपुर में जानवरों की तस्करी के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई. इस तरह की घटनाएं पहले भी गोरखपुर में होती रही हैं.' दिशा पाटनी के लखनऊ स्थित घर के बाहर हाल ही में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई.

उधर, लखनऊ में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि घटना में पकड़ा गया अपराधी महिलाओं से जुड़े अपराधों में शामिल था और राज्य से बाहर से आया था. योगी ने उसकी तुलना ‘मारीच’ से की, जो वेश बदलने में माहिर था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों को ऐसा सबक सिखाना जरूरी है जिससे वे दोबारा ऐसी हिम्मत न कर सकें. बरेली पुलिस ने शुक्रवार को मुठभेड़ के दौरान फायरिंग मामले में शामिल आरोपी रमनिवास को गिरफ्तार किया. मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी और उसे पकड़ लिया गया. उसके साथ मौजूद साथी अनिल को भी पुलिस ने दबोच लिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें आरोपी रमनिवास जमीन पर लेटा दिखाई दे रहा है. वीडियो में वह बंधे हुए हाथ के साथ पुलिस से कह रहा है, 'बाबा के उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आएंगे सर.' यहां 'बाबा' शब्द से उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया.

पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के पास से .32 बोर की पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और चार खोखे बरामद किए गए हैं. पूछताछ में रमनिवास ने स्वीकार किया कि वह दिशा पाटनी के पुश्तैनी घर पर हुई फायरिंग की घटना में शामिल था.

महिलाओं की सुरक्षा पर सख्ती
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जो भी अपराधी महिलाओं की सुरक्षा में बाधा डालेंगे, उनके साथ इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी.

