scorecardresearch
 

Feedback

'हम कानून के तहत काम करेंगे...', आजम खान की रिहाई पर बोले यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक

सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं. आजम की रिहाई पर अब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया है. उन्होंने कहा है कि हम कानून के तहत काम करेंगे. हमारे लिए कोई अपना-पराया, गरीब-अमीर नहीं है.

Advertisement
X
ब्रजेश पाठक बोले- हमारे लिए कोई अपना-पराया नहीं (Photo: ITG)
ब्रजेश पाठक बोले- हमारे लिए कोई अपना-पराया नहीं (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जीएसटी में बदलाव से आम नागरिकों की बचत हुई है. व्यापारियों की सेल भी बढ़ी है. दोनों ही पक्ष खुश हैं. उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. इसलिए वे तड़प रहे हैं. कांग्रेस और सपा के नेताओं को राजनीति विरासत में मिली. ब्रजेश पाठक मंगलवार को लखनऊ में आजतक के आयोजन विकसित उत्तर प्रदेश समिट में बोल रहे थे.

ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष के ढेर सारे नेताओं और उनके परिजनों को हमने कल बाजार में खरीदारी करते देखा. उन्होंने कहा कि जहां ज्यादा खरीदारी होती है, जाकर देखिए. ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि विपक्ष के लोगों ने खरीदारी के लिए जीएसटी स्लैब में कमी वाले दिन को ही चुना है और दिल से वह भी तारीफ कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि बाहर उनकी (विपक्षी दलों के नेताओं की) प्रतिबद्धता अपने दल के प्रति है. ब्रजेश पाठक ने आजम खान की रिहाई पर कहा कि हमारे लिए अपना-पराया, गरीब-अमीर नहीं है. हम कानून के तहत काम करेंगे और निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने विकसित यूपी को लेकर सवाल पर कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में सरकार बनी और तब यूपी में सपा की सरकार थी.

सम्बंधित ख़बरें

Azam Khan out of jail, political tensions rise.
23 महीने बाद आजम खान जेल से आजाद, सियासत में गरमाहट, देखें 
आजम खान रास्ते में पुलिस अधिकारियों पर भड़क गए. (Photo: Screengrab)
'मेरी वजह से सबको क्यों परेशान कर रहे', जेल से निकलते ही पुलिस अधिकारियों पर भड़के आजम खान 
Azam Khan, Azam Khan news, Azam Khan has come out of Sitapur jail, Azam Khan come out Sitapur jail, Sitapur jail, up news
रिहाई के बाद आजम खान का पहला बयान अखिलेश यादव के लिए पहेली से कम नहीं 
Shivpal Yadav and Azam Khan (File Photo)
क्या बसपा जॉइन करेंगे आजम खान? शिवपाल यादव ने दिया ये जवाब  
Azam Khan,
जेल से बाहर आए आजम खान, BSP में जाने की अटकलों पर क्या बोले 
Advertisement

ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा के शासन में बिजली दो-तीन जिलों में ही मिलती थी और बाकी जिलों में एक हफ्ते रात, एक हफ्ते दिन में. बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी आएगा, तब पीने को मिलेगा. एम्बुलेंस एनएचएम की थी. इन्होंने समाजवादी शब्द जोड़ा था. उन्होंने कहा कि हम धीरे-धीरे ऐसे डॉक्टर्स को सेवा से अलग कर रहे हैं, जो काम करने के इच्छुक नहीं थे. यूपी में मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज अनिवार्य है.

नकली दवाओं पर बोले- कार्रवाई करेंगे

ब्रजेश पाठक ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे कुछ महीनों में तैयार होने वाला है. 17 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर में बनकर तैयार है, जहां हवाई जहाज रिपेयर का काम भी होगा. ब्रजेश पाठक ने कहा कि हर जिले में कुछ ना कुछ विशेष था, बीजेपी सरकार अचानक से तो लाई नहीं.

उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि रामपुर को चाकू के लिए बदनाम कर दिया, जबकि दुनिया इसे वायलिन के लिए जानती है. ब्रजेश पाठक ने कहा कि अमरोहा में ढोलक बनती है, कोई नहीं जानता था. उन्होंने प्रतापगढ़ के आंवले से लेकर प्रयागराज के अमरूद तक, जिलों के विशेष उत्पादों का भी उल्लेख किया और कहा कि हमने इन्हें जीआई टैग दिलवाकर अलग पहचान दिलाई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'गाड़ी भी पलट सकती है, ऐसा थोड़ी है कि रोज...', विकास दुबे एनकाउंटर पर क्या बोले पूर्व DGP प्रशांत कुमार

ब्रजेश पाठक ने कहा कि इसका प्रभाव यह हुआ कि जो युवा रोजगार के लिए पलायन करते थे, वह अब रोजगार दे रहे हैं. उन्होंने एक्सप्रेसवे को लेकर क्रेडिट वार पर कहा कि एक एक्सप्रेसवे बसपा सरकार में बना था नोएडा से आगरा तक, और दूसरा एक्सप्रेसवे सपा सरकार में बना था आगरा से लखनऊ तक. ब्रजेश पाठक ने कहा कि दूसरे एक्सप्रेसवे की हम आजतक रिपेयरिंग करा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'गाड़ी भी पलट सकती है, ऐसा थोड़ी है कि रोज...', विकास दुबे एनकाउंटर पर क्या बोले पूर्व DGP प्रशांत कुमार

लखनऊ मेट्रो को लेकर छिड़े क्रेडिट वार पर उन्होंने कहा कि लखनऊ मेट्रो में चढ़ने का जीना और लिफ्ट बाद में बनी थी, जल्दी जल्दी उद्घाटन करा दिया गया था किसी तरह बोगी चढ़ाकर. ब्रजेश पाठक ने कहा कि उसमें ड्राइवर के अलावा कोई नहीं था. उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय लुच्चे-लफंगे एक-एक गाड़ी में 10-10 भरकर घूमते थे.

यह भी पढ़ें: 'कहीं कोई घटना होती है, तो लोग कहते हैं योगी मॉडल...', क्या बोले पूर्व डीजीपी

ब्रजेश पाठक ने कहा कि हर जिले में पहले मिनी सीएम बैठे थे, प्लॉट-मकान और दुकान कब्जा करते थे. उन्होंने तंज करते हुए कहा ककि लोग नारा लगाते थे- देख सपाई, बिटिया घबराई. ब्रजेश पाठक ने नकली दवाओं के मुद्दे पर कहा कि इसे बनाने और बेचने का जिम्मा हमारा नहीं है. जो भी दोषी हो, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement