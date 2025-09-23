'हम कानून के तहत काम करेंगे...', आजम खान की रिहाई पर बोले यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जीएसटी में बदलाव से आम नागरिकों की बचत हुई है. व्यापारियों की सेल भी बढ़ी है. दोनों ही पक्ष खुश हैं. उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. इसलिए वे तड़प रहे हैं. कांग्रेस और सपा के नेताओं को राजनीति विरासत में मिली. ब्रजेश पाठक मंगलवार को लखनऊ में आजतक के आयोजन विकसित उत्तर प्रदेश समिट में बोल रहे थे.

ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष के ढेर सारे नेताओं और उनके परिजनों को हमने कल बाजार में खरीदारी करते देखा. उन्होंने कहा कि जहां ज्यादा खरीदारी होती है, जाकर देखिए. ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि विपक्ष के लोगों ने खरीदारी के लिए जीएसटी स्लैब में कमी वाले दिन को ही चुना है और दिल से वह भी तारीफ कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि बाहर उनकी (विपक्षी दलों के नेताओं की) प्रतिबद्धता अपने दल के प्रति है. ब्रजेश पाठक ने आजम खान की रिहाई पर कहा कि हमारे लिए अपना-पराया, गरीब-अमीर नहीं है. हम कानून के तहत काम करेंगे और निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने विकसित यूपी को लेकर सवाल पर कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में सरकार बनी और तब यूपी में सपा की सरकार थी.

ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा के शासन में बिजली दो-तीन जिलों में ही मिलती थी और बाकी जिलों में एक हफ्ते रात, एक हफ्ते दिन में. बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी आएगा, तब पीने को मिलेगा. एम्बुलेंस एनएचएम की थी. इन्होंने समाजवादी शब्द जोड़ा था. उन्होंने कहा कि हम धीरे-धीरे ऐसे डॉक्टर्स को सेवा से अलग कर रहे हैं, जो काम करने के इच्छुक नहीं थे. यूपी में मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज अनिवार्य है.

नकली दवाओं पर बोले- कार्रवाई करेंगे

ब्रजेश पाठक ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे कुछ महीनों में तैयार होने वाला है. 17 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर में बनकर तैयार है, जहां हवाई जहाज रिपेयर का काम भी होगा. ब्रजेश पाठक ने कहा कि हर जिले में कुछ ना कुछ विशेष था, बीजेपी सरकार अचानक से तो लाई नहीं.

उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि रामपुर को चाकू के लिए बदनाम कर दिया, जबकि दुनिया इसे वायलिन के लिए जानती है. ब्रजेश पाठक ने कहा कि अमरोहा में ढोलक बनती है, कोई नहीं जानता था. उन्होंने प्रतापगढ़ के आंवले से लेकर प्रयागराज के अमरूद तक, जिलों के विशेष उत्पादों का भी उल्लेख किया और कहा कि हमने इन्हें जीआई टैग दिलवाकर अलग पहचान दिलाई.

ब्रजेश पाठक ने कहा कि इसका प्रभाव यह हुआ कि जो युवा रोजगार के लिए पलायन करते थे, वह अब रोजगार दे रहे हैं. उन्होंने एक्सप्रेसवे को लेकर क्रेडिट वार पर कहा कि एक एक्सप्रेसवे बसपा सरकार में बना था नोएडा से आगरा तक, और दूसरा एक्सप्रेसवे सपा सरकार में बना था आगरा से लखनऊ तक. ब्रजेश पाठक ने कहा कि दूसरे एक्सप्रेसवे की हम आजतक रिपेयरिंग करा रहे हैं.

लखनऊ मेट्रो को लेकर छिड़े क्रेडिट वार पर उन्होंने कहा कि लखनऊ मेट्रो में चढ़ने का जीना और लिफ्ट बाद में बनी थी, जल्दी जल्दी उद्घाटन करा दिया गया था किसी तरह बोगी चढ़ाकर. ब्रजेश पाठक ने कहा कि उसमें ड्राइवर के अलावा कोई नहीं था. उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय लुच्चे-लफंगे एक-एक गाड़ी में 10-10 भरकर घूमते थे.

ब्रजेश पाठक ने कहा कि हर जिले में पहले मिनी सीएम बैठे थे, प्लॉट-मकान और दुकान कब्जा करते थे. उन्होंने तंज करते हुए कहा ककि लोग नारा लगाते थे- देख सपाई, बिटिया घबराई. ब्रजेश पाठक ने नकली दवाओं के मुद्दे पर कहा कि इसे बनाने और बेचने का जिम्मा हमारा नहीं है. जो भी दोषी हो, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे.

