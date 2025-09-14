scorecardresearch
 

गोवा में हुआ था झगड़ा, गांव लौटने पर खून-खराबा... शराब पिलाने के बहाने बुलाया और युवक की कर दी हत्या

गोवा में काम के दौरान हुआ एक मामूली झगड़ा देवरिया में खून-खराबे तक पहुंच गया. गांव लौटने के बाद थप्पड़ खाने की रंजिश इतनी गहरी निकली कि युवक को शराब पिलाने के बहाने बुलाया और उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है.

पुलिस ने तीन आरोपियों को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां थाना खामपार क्षेत्र में एक युवक की हत्या महज इस वजह से कर दी गई, क्योंकि उसने कुछ महीने पहले गोवा में अपने साथी को थप्पड़ जड़ दिया था. पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथा आरोपी फरार है.

मृतक की पहचान रमेश प्रसाद के रूप में हुई, जो खामपार खटिक टोला का रहने वाला था. पुलिस का कहना है कि रमेश अपने गांव के साथी शैलेश प्रसाद के साथ गोवा में सटरिंग का काम करता था. काम के दौरान दोनों में विवाद हुआ और गुस्से में रमेश ने शैलेश को थप्पड़ मार दिया था. इस घटना से शैलेश काफी आहत हो गया और उसने मन ही मन रमेश से बदला लेने की ठान ली.

गांव लौटने के बाद शैलेश ने अपने तीन साथियों मिथुन प्रसाद, अमित प्रसाद और कल्लू उर्फ रिंकू आलम के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. 10 सितंबर को शैलेश ने रमेश को शराब पिलाने के बहाने बुलाया. वहां चारों ने मिलकर बेल्ट और डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की, इतना पीटा कि रमेश की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपियों ने उसकी लाश खेत में फेंक दी और फरार हो गए.

नीतू गुर्जर हत्याकांड का मुख्य आरोपी 7 साल बाद पकड़ा गया... आंध्र प्रदेश में कर रहा था मजदूरी

11 सितंबर को फफेलियां मोड़ के पास रमेश का शव बरामद हुआ. मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी शैलेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की. सख्ती से पूछताछ में शैलेश ने पूरा राज उगल दिया. उसने स्वीकार किया कि गोवा में थप्पड़ खाने की वजह से उसने रमेश की हत्या की.

पुलिस ने शैलेश की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बेल्ट बरामद कर लिया है. 13 सितंबर को पुलिस ने सबलगंज पुलिया के पास से शैलेश, मिथुन और अमित को गिरफ्तार कर लिया. चौथा आरोपी कल्लू उर्फ रिंकू आलम अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है. पुलिस का कहना है कि शैलेश और मिथुन के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

