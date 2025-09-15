scorecardresearch
 

चेहरे पर बाइक की रोशनी पड़ी तो..., UP के देवरिया में दलित उत्पीड़न में 6 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बाइक की हेडलाइट की रोशनी चेहरे पर पड़ने से विवाद हुआ और आरोपियों ने युवक राहुल कुमार को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मासूम राजा सहित 6 लोगों को बलवा, मारपीट और दलित उत्पीड़न की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है.

वीडियो वायरल.(Photo: Ram Pratap Singh/ITG)
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. थाना मईल क्षेत्र के ग्राम मईल निवासी राहुल कुमार की सिर्फ इसलिए बेरहमी से पिटाई कर दी गई क्योंकि उसकी बाइक की हेडलाइट की रोशनी एक युवक के चेहरे पर पड़ गई थी. आरोप है कि माडोपार गांव के रहने वाले मासूम राजा और उसके परिजनों ने राहुल को घेरकर बुरी तरह पीटा और फिर पेड़ से बांध दिया.

घटना रविवार देर शाम की बताई जा रही है. राहुल अपने रिश्तेदार संदीप के साथ बाराडीह से बाइक से घर लौट रहा था. रास्ते में सरकारी ट्यूबवेल के पास उसकी बाइक की रोशनी मासूम राजा पर पड़ गई. इसी बात पर विवाद हुआ और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. आरोपियों ने पहले राहुल को डंडों और रॉड से पीटा और बाद में उसे घसीटकर पेड़ से बांध दिया.

इस दौरान आरोपियों ने वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. पीड़ित किसी तरह छूटकर थाने पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी. शिकायत पर पुलिस ने मासूम राजा, महफूज आलम, खुशुबनिसा, हनीफा, रुखसाना और अख्तर के खिलाफ बलवा, मारपीट और दलित उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

थाना प्रभारी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि बाइक की रोशनी की वजह से विवाद हुआ था. वहीं, सीओ अंशुमान श्रीवास्तव ने कहा कि मामले का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की गई है. नामजद सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. साथ ही कहा, कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

