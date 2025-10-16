लड़की से कह रहा था- मुझसे ही शादी करो, मगर उसका रिश्ता कहीं और तय था, इनकार किया तो मार डाला

उत्तर प्रदेश के देवरिया के थाना लार क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 13 अक्टूबर को हरिकुण्डावल गांव में 11वीं की छात्रा का शव उसके घर के पीछे मिला था. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो कहानी सामने आ गई. हत्या का आरोपी अभिषेक प्रसाद नाम का युवक निकला, जो लड़की को काफी समय से जानता था.

जानकारी के अनुसार, मृतका के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी. आरोपी ने कई बार लड़की को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह मानने को तैयार नहीं हुई, तो गुस्से में उसने लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी. घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और प्रारंभिक जांच शुरू की.

एडिशनल एसपी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि मृतका के पिता की तहरीर पर अभिषेक प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की. शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसमें हत्या की पुष्टि हुई.

यह भी पढ़ें: परीक्षा के दबाव में छात्रा ने किया आत्महत्या का प्रयास, कोटा हॉस्टल में रूममेट्स ने समय रहते बचाई जान

पुलिस के अनुसार, अभिषेक कई वर्षों से मृतका के संपर्क में था. कुछ समय के लिए वह नौकरी के सिलसिले में बाहर गया था, लेकिन लौटने के बाद भी दोनों का संपर्क जारी रहा. 12 अक्टूबर को आरोपी अपने गांव पहुंचा और लड़की को घर के पीछे बुलाकर शादी के लिए मनाने की कोशिश की. जब लड़की ने स्पष्ट रूप से इंकार किया, तो उसने उसे गुस्से में गला दबाकर मार दिया.

Advertisement

मृतका के पिता ने 13 अक्टूबर को इस मामले में तहरीर दी. थाना लार पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी अभिषेक प्रसाद को 15 अक्टूबर को भिखम छपरा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने कहा कि पूरे मामले की जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----