scorecardresearch
 

Feedback

परीक्षा के दबाव में छात्रा ने किया आत्महत्या का प्रयास, कोटा हॉस्टल में रूममेट्स ने समय रहते बचाई जान

कोटा के रानपुर थाना क्षेत्र में बीडीएस फाइनल ईयर की छात्रा ने नकल के आरोप में मानसिक तनाव के चलते परीक्षा के बाद आत्महत्या का प्रयास किया. छात्रा का रूममेट ने समय रहते दरवाजा तोड़कर उसे बचाया. फिलहाल छात्रा को झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
छात्रा अस्पताल में भर्ती.(Photo: Screengrab)
छात्रा अस्पताल में भर्ती.(Photo: Screengrab)

कोटा के रानपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक डेंटल कॉलेज में सोमवार को बीडीएस फाइनल ईयर की छात्रा ने परीक्षा के दौरान नकल के आरोप में मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या का प्रयास किया. छात्रा के कमरे का दरवाजा उसकी रूममेट्स ने तोड़कर समय रहते उसे बचाया. फिलहाल, छात्रा को झालावाड़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है.

रानपुर थाना प्रभारी रामविलास मीणा ने बताया कि सुबह नर्सिंग कॉलेज में परीक्षा चल रही थी. इस दौरान एग्जामिनर ने छात्रा के पैर के तलवे पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई देखीं. इसे देखकर उसे परीक्षा इंचार्ज के पास ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई और विश्वविद्यालय में शिकायत भेजने की चेतावनी दी गई. इस दौरान छात्रा का लगभग डेढ़ घंटा परीक्षा का समय बर्बाद हुआ, जिससे वह मानसिक रूप से दबाव में आ गई.

यह भी पढ़ें: कोटा में 20 वर्षीय छात्र ने पंखे से लटक कर दी जान, पारिवारिक कलह की आशंका

सम्बंधित ख़बरें

स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हिरालाल नागर. (Photo: Screengrab)
कोटा: स्कूलों के भवन निर्माण में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश, ऊर्जा मंत्री ने विजिलेंस जांच के दिए निर्देश 
घर में घुस आया 8 फीट लंबा मगरमच्छ  
कंधे पर उठाकर मगरमच्छ को ले जाता युवक. (Photo: Screengrab)
घर में घुसा 8 फीट लंबा और 80 KG का मगरमच्छ, कंधे पर उठाकर ले गया युवक- Video 
tallest effigy of Ravana in kota
कोटा में जलेगा 222 फीट ऊंचा रावण, एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में होगा दर्ज  
रिश्तेदार ही निकला हत्यारा
कोटा: दो गुटों में हो रही थी लड़ाई, सुलझाने गए शख्स की गोली मारकर हत्या, 6 पर केस दर्ज 

परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रा हॉस्टल लौट गई और अपने कमरे में जाकर आत्महत्या का प्रयास करने लगी. जब वह काफी समय तक बाहर नहीं निकली, तो उसकी रूममेट्स ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. रानपुर थाना अधिकारियों ने बताया कि परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement