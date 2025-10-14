परीक्षा के दबाव में छात्रा ने किया आत्महत्या का प्रयास, कोटा हॉस्टल में रूममेट्स ने समय रहते बचाई जान

कोटा के रानपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक डेंटल कॉलेज में सोमवार को बीडीएस फाइनल ईयर की छात्रा ने परीक्षा के दौरान नकल के आरोप में मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या का प्रयास किया. छात्रा के कमरे का दरवाजा उसकी रूममेट्स ने तोड़कर समय रहते उसे बचाया. फिलहाल, छात्रा को झालावाड़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है.

रानपुर थाना प्रभारी रामविलास मीणा ने बताया कि सुबह नर्सिंग कॉलेज में परीक्षा चल रही थी. इस दौरान एग्जामिनर ने छात्रा के पैर के तलवे पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई देखीं. इसे देखकर उसे परीक्षा इंचार्ज के पास ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई और विश्वविद्यालय में शिकायत भेजने की चेतावनी दी गई. इस दौरान छात्रा का लगभग डेढ़ घंटा परीक्षा का समय बर्बाद हुआ, जिससे वह मानसिक रूप से दबाव में आ गई.

परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रा हॉस्टल लौट गई और अपने कमरे में जाकर आत्महत्या का प्रयास करने लगी. जब वह काफी समय तक बाहर नहीं निकली, तो उसकी रूममेट्स ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. रानपुर थाना अधिकारियों ने बताया कि परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

