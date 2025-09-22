डंडा लेकर देवर पर टूट पड़ी भाभी..., छाती पर बैठकर बेटे ने जकड़े हाथ- पैर, VIDEO

उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक वीडियो सोशल मिडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भाभी अपने बेटे संग मिलकर अपने ही देवर की बेरहमी से पिटाई कर रही है. महिला लाठी से हमला कर रही है जबकि उसका बेटा भी अपने चाचा की बांह मरोड़कर छाती पर बैठा दिख रहा है.

थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में पुलिस कार्रवाई में लगी है. लड़के को हिरासत में लिया गया है जो नाबालिग है. उससे पूछताछ की जा रही है.पुलिस के मुताबिक यह मामला थाना बरियारपुर ग्राम गौर कोठी बाबू टोला का रविवार का है. यहां घरेलू झगड़े को लेकर भाभी और देवर में कहासुनी हो गई. नतीजा ये हुआ कि भाभी डंडा लेकर देवर पर टूट पड़ी और घर के बाहर उसकी पिटाई शुरू कर दी.

बताया जा रहा है कि देवर मिथुन नशे का आदि है और आये दिन घर का सामान बेच देता है. जमीन का कुछ हिस्सा भी उसने बेच दिया था. इसी को लेकर भाभी देवर में झगड़े होते रहते हैं. रविवार को भी कहासुनी मारपीट में बदल गई जिसका गांव के ही किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया. इसमें मिथुन को चोट भी आई है जिसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के बाद अब घर पर है.

