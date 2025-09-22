scorecardresearch
 

डंडा लेकर देवर पर टूट पड़ी भाभी..., छाती पर बैठकर बेटे ने जकड़े हाथ- पैर, VIDEO

देवरिया के बरियारपुर क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते भाभी ने बेटे संग मिलकर देवर की लाठी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हुआ. नाबालिग बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया है. बताया गया कि देवर नशे का आदी है और घर का सामान व जमीन बेच चुका है. झगड़े में घायलयुवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद छुट्टी मिली.

डंडा लेकर देवर पर टूट पड़ी भाभी, जमकर की पिटाई (Photo: ITG)
डंडा लेकर देवर पर टूट पड़ी भाभी, जमकर की पिटाई (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक वीडियो सोशल मिडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भाभी अपने बेटे संग मिलकर अपने ही देवर की बेरहमी से पिटाई कर रही है. महिला लाठी से हमला कर रही है जबकि उसका बेटा भी अपने चाचा की बांह मरोड़कर छाती पर बैठा दिख रहा है.

थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में पुलिस कार्रवाई में लगी है. लड़के को हिरासत में लिया गया है जो नाबालिग है. उससे पूछताछ की जा रही है.पुलिस के मुताबिक यह मामला थाना बरियारपुर ग्राम गौर कोठी बाबू टोला का रविवार का है. यहां घरेलू झगड़े को लेकर भाभी और देवर में कहासुनी हो गई. नतीजा ये हुआ कि भाभी डंडा लेकर देवर पर टूट पड़ी और घर के बाहर उसकी पिटाई शुरू कर दी.

बताया जा रहा है कि देवर मिथुन नशे का आदि है और आये दिन घर का सामान बेच देता है. जमीन का कुछ हिस्सा भी उसने बेच दिया था. इसी को लेकर भाभी देवर में झगड़े होते रहते हैं. रविवार को भी कहासुनी मारपीट में बदल गई जिसका गांव के ही किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया. इसमें मिथुन को चोट भी आई है जिसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के बाद अब घर पर है.

