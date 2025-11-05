सरयू नदी में पलट गई श्रद्धालुओं से भरी नाव... मच गई चीख-पुकार, लोगों की मदद से बची जान, Video

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बुधवार की सुबह सरयू नदी में डेंगी नाव पलट गई. यह घटना बरहज थाना क्षेत्र के घाट पर हुआ. नाव में लगभग एक दर्जन श्रद्धालु सवार थे. गनीमत रही कि कुछ स्थानीय लोगों की मदद से सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस घटना का वीडियो सामने आया है.

जानकारी के अनुसार, सभी श्रद्धालु नदी पार के गांव से बरहज थाना घाट पर स्नान, दान और पूजन-अर्चन के लिए आ रहे थे. हादसा लगभग सुबह आठ बजे हुआ. घटना के समय नाव में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई और उनका सामान पानी में बहने लगा. गनीमत रही कि सभी को सुरक्षित तरीके से समय रहते बाहर निकाल लिया गया.

बरहज थाना के सीओ राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि नाव पलटने का मुख्य कारण छोटी नाव में अधिक सवारियों का होना और पानी भरना था. उन्होंने बताया कि प्रतिबंध के बावजूद नाविक ने छोटी डेंगी नाव से श्रद्धालुओं को लाने का प्रयास किया. नाविक को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस उसकी पूछताछ कर रही है.

बरहज थाना के बाउंड्री क्षेत्र में स्थित सरयू नदी के घाट पर यह हादसा सामने आया. घाट के पास मंदिर भी स्थित है, जहां कार्तिक पूर्णिमा और अन्य स्नान पर्वों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाने आते हैं. यहां प्रतिबंध के बावजूद छोटी डेंगी नावें नदी में संचालित हो रही थीं.

स्थानीय लोगों ने बताया कि हालांकि सुरक्षा उपायों के बावजूद हादसा टल गया, लेकिन इसे गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है. प्रशासन ने इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए आगे कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

