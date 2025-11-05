scorecardresearch
 

सरयू नदी में पलट गई श्रद्धालुओं से भरी नाव... मच गई चीख-पुकार, लोगों की मदद से बची जान, Video

उत्तर प्रदेश के देवरिया में कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू नदी में नाव पलट गई. नाव में सवार लगभग एक दर्जन श्रद्धालु पानी में डूबने लगे और चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया. घटना बरहज थाना क्षेत्र के घाट पर हुई, जहां श्रद्धालु स्नान, दान और पूजा-अर्चना के लिए आए थे.

देवरिया में पलट गई नाव, सभी को सुरक्षित निकाला गया. (Photo: Screengrab)
देवरिया में पलट गई नाव, सभी को सुरक्षित निकाला गया. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बुधवार की सुबह सरयू नदी में डेंगी नाव पलट गई. यह घटना बरहज थाना क्षेत्र के घाट पर हुआ. नाव में लगभग एक दर्जन श्रद्धालु सवार थे. गनीमत रही कि कुछ स्थानीय लोगों की मदद से सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस घटना का वीडियो सामने आया है.

जानकारी के अनुसार, सभी श्रद्धालु नदी पार के गांव से बरहज थाना घाट पर स्नान, दान और पूजन-अर्चन के लिए आ रहे थे. हादसा लगभग सुबह आठ बजे हुआ. घटना के समय नाव में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई और उनका सामान पानी में बहने लगा. गनीमत रही कि सभी को सुरक्षित तरीके से समय रहते बाहर निकाल लिया गया.

यहां देखें Video

बरहज थाना के सीओ राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि नाव पलटने का मुख्य कारण छोटी नाव में अधिक सवारियों का होना और पानी भरना था. उन्होंने बताया कि प्रतिबंध के बावजूद नाविक ने छोटी डेंगी नाव से श्रद्धालुओं को लाने का प्रयास किया. नाविक को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस उसकी पूछताछ कर रही है.

यह भी पढ़ें: Rajasthan: सवाई माधोपुर में हादसा, सूरवाल बांध के बहाव में पलटी नाव, करीब 10 लोग थे सवार

बरहज थाना के बाउंड्री क्षेत्र में स्थित सरयू नदी के घाट पर यह हादसा सामने आया. घाट के पास मंदिर भी स्थित है, जहां कार्तिक पूर्णिमा और अन्य स्नान पर्वों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाने आते हैं. यहां प्रतिबंध के बावजूद छोटी डेंगी नावें नदी में संचालित हो रही थीं.

स्थानीय लोगों ने बताया कि हालांकि सुरक्षा उपायों के बावजूद हादसा टल गया, लेकिन इसे गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है. प्रशासन ने इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए आगे कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

