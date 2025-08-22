scorecardresearch
 

Rajasthan: सवाई माधोपुर में हादसा, सूरवाल बांध के बहाव में पलटी नाव, करीब 10 लोग थे सवार

राजस्थान के सवाई माधोपुर में सूरवाल बांध में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है. नाव में सवार 8-10 लोगों में से 7 को ग्रामीणों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम ने बचा लिया, एक व्यक्ति पेड़ पकड़कर पानी में खड़ा है जिसे बचाने का प्रयास जारी है, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है.

नाव में सवार 8-10 लोग सवार थे.(Photo: Sunil Joshi/ITG)
राजस्थान के सवाई माधोपुर से बड़ी खबर सामने आई है. सूरवाल बांध में शुक्रवार को लोगों से भरी नाव पलट गई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक नाव में 8 से 10 लोग सवार थे. अचानक नाव बांध की चादर के तेज बहाव में फंस गई और देखते ही देखते पलट गई. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई.

यह भी पढ़ें: सवाई माधोपुर: मंदिर से लौट रहे 7 साल के बच्चे को बाघ ने मार डाला, इलाके में दहशत

देखें वीडियो...

स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और 3 से 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. हालांकि, अब भी कई लोग नाव समेत लापता बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची. हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है, जो बांध में लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है.

देखें वीडियो...

ग्रामीणों और पुलिस के साथ बचाव दल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. घटना के बाद इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल है. प्रशासन और पुलिस  का कहना है कि राहत-बचाव का काम किया जा रहा है.

जानकारी सामने आ रही है कि सूरवाल बांध में पलटी नाव में सवार 9 लोगों में से 7 को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. एक व्यक्ति पेड़ पकड़कर पानी में खड़ा है जिसे बचाने का प्रयास जारी है, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है.

