आगरा: दुल्हन के मेकअप में देरी पर चले लाठी-डंडे, मंडप में मची भगदड़, थाने पर हुई सुलह

यूपी के आगरा जिले में आयोजित एक शादी समारोह उस वक्त हंगामे में बदल गया जब वर और वधू पक्ष के बीच किसी बात पर कहासुनी भड़क उठी. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों ओर से लाठी-डंडे चले. इस दौरान मंडप में भगदड़ मची और कई लोग घायल हुए. पूरा मामला थाना खंदौली क्षेत्र स्थित लाल प्यार की धर्मशाला का है .

घटना के पीछे दुल्हन को सजाने वाले मेकअप आर्टिस्ट का समय पर न पहुंचना बताया जा रहा है. दरअसल, वर पक्ष ने दुल्हन के लिए मेकअप करने वाले खंडोली के एक आर्टिस्ट को बुक किया था. मेकअप आर्टिस्ट समय पर नहीं पहुंचा. कुछ देर होने के बाद वधू के पिता ने वर पक्ष पर ताने मार दिए. ताने बाजी के कारण वर पक्ष तिलमिला गया. इसके बाद तू-तू, मैं-मैं, शब्दबाजी और धक्कामुक्की हुई, जो जल्द ही हाथापाई और लाठियों तक पहुंच गई.

इस दौरान मंडप की सजावट व उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए और महिलाएं-बच्चे डर कर इधर-उधर भागने लगे. पास के लोग व समुदाय के बुजुर्ग लोगों ने बीच में कूद कर मामला भड़कने से रोका, पर शुरुआती संघर्ष में कई लोग घायल हो गए.

घटना के बाद मौके पर खंदौली थाना की पुलिस पहुंची और शांति बहाल करने के लिए दोनों पक्षों को थाने बुलाया. पुलिस की मौजूदगी में दोनों ओर के प्रतिनिधियों और परिजनों के बीच लगभग दो घंटे तक बातचीत चली. बातचीत के दौरान घटना के कारणों और क्षति-नुकसान पर चर्चा हुई और परस्पर समझौते के बाद विवाद सुलझा लिया गया.

Advertisement

समझौते के बाद वर-वधू की शादी रीति-रिवाज के साथ पूरी कर दी गई. वधू, जिनके पिता एक जाने-माने ज्वैलरी कारोबारी बताए गए हैं. फिलहाल, दुल्हन पारंपरिक रस्मों के बाद अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई. शादी के बाद परिसर में शांति लौटी और समारोह में मेहमानों ने भी अपने-अपने घरों की ओर प्रस्थान किया.

स्थानीय लोगों ने कहा कि घटना से इलाके में पहले कुछ समय के लिए अफरा-तफरी रही, लेकिन थाने में हुई बातचीत और बड़ों के समझाने के बाद मामला निपट गया. किसी भी पक्ष द्वारा अभी किसी कानूनी कार्रवाई की खबर स्थानीय स्तर पर नहीं मिली है.

---- समाप्त ----