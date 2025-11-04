scorecardresearch
 

Feedback

आगरा: दुल्हन के मेकअप में देरी पर चले लाठी-डंडे, मंडप में मची भगदड़, थाने पर हुई सुलह

आगरा जिले के खंदौली थाना क्षेत्र स्थित लाल प्यार की धर्मशाला में मेकअप आर्टिस्ट के देर से पहुंचने पर एक शादी समारोह हिंसक झड़प में बदल गया. मेकअप आर्टिस्ट के समय पर न आने से वधू पक्ष के पिता के ताने पर वर पक्ष भड़क गया. विवाद तू-तू, मैं-मैं और धक्का-मुक्की से बढ़कर लाठी-डंडों तक पहुंच गया. इस हंगामे में कई लोग घायल हुए और मंडप की सजावट टूट गई. बुजुर्गों और पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ.

Advertisement
X
आगरा में शादी समारोह में हुआ बवाल (Photo- AI Generated)
आगरा में शादी समारोह में हुआ बवाल (Photo- AI Generated)

यूपी के आगरा जिले में आयोजित एक शादी समारोह उस वक्त हंगामे में बदल गया जब वर और वधू पक्ष के बीच किसी बात पर कहासुनी भड़क उठी. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों ओर से लाठी-डंडे चले. इस दौरान मंडप में भगदड़ मची और कई लोग घायल हुए. पूरा मामला थाना खंदौली क्षेत्र स्थित लाल प्यार की धर्मशाला का है .  

घटना के पीछे दुल्हन को सजाने वाले मेकअप आर्टिस्ट का समय पर न पहुंचना बताया जा रहा है. दरअसल, वर पक्ष ने दुल्हन के लिए मेकअप करने वाले खंडोली के एक आर्टिस्ट को बुक किया था. मेकअप आर्टिस्ट समय पर नहीं पहुंचा. कुछ देर होने के बाद वधू के पिता ने वर पक्ष पर ताने मार दिए. ताने बाजी के कारण वर पक्ष तिलमिला गया. इसके बाद तू-तू, मैं-मैं, शब्दबाजी और धक्कामुक्की हुई, जो जल्द ही हाथापाई और लाठियों तक पहुंच गई. 

इस दौरान मंडप की सजावट व उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए और महिलाएं-बच्चे डर कर इधर-उधर भागने लगे. पास के लोग व समुदाय के बुजुर्ग लोगों  ने बीच में कूद कर मामला भड़कने से रोका, पर शुरुआती संघर्ष में कई लोग घायल हो गए. 

सम्बंधित ख़बरें

यूपी के इन शहरों में कम कीमत में खरीदें प्रॉपर्टी
NCR से सस्ते हैं ये 4 शहर, जहां 30 लाख में मिल रहा है 2BHK फ्लैट 
मुगल बादशाहों के ये शाही बाग, आज भी हैं देश के फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट 
किफायती घर खरीदने का सुनहरा मौका
यूपी के इन 7 शहरों में घर खरीदने का मौका, मिलेगा 15% तक डिस्काउंट  
Son arrested for father's murder (Photo- ITG)
आगरा का 'कातिल' बेटा... पिता की हत्या कर लाश बोरे में भरी, फिर स्कूटी से नदी में फेंक आया 
The driver who ran over five people, was he under the influence?
आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा, कार सवार ने 5 लोगों को रौंदा, आरोपी गिरफ्तार 

घटना के बाद मौके पर खंदौली थाना की पुलिस पहुंची और शांति बहाल करने के लिए दोनों पक्षों को थाने बुलाया. पुलिस की मौजूदगी में दोनों ओर के प्रतिनिधियों और परिजनों के बीच लगभग दो घंटे तक बातचीत चली. बातचीत के दौरान घटना के कारणों और क्षति-नुकसान पर चर्चा हुई और परस्पर समझौते के बाद विवाद सुलझा लिया गया. 

Advertisement

समझौते के बाद वर-वधू की शादी रीति-रिवाज के साथ पूरी कर दी गई. वधू, जिनके पिता एक जाने-माने ज्वैलरी कारोबारी बताए गए हैं. फिलहाल, दुल्हन पारंपरिक रस्मों के बाद अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई. शादी के बाद परिसर में शांति लौटी और समारोह में मेहमानों ने भी अपने-अपने घरों की ओर प्रस्थान किया. 

स्थानीय लोगों ने कहा कि घटना से इलाके में पहले कुछ समय के लिए अफरा-तफरी रही, लेकिन थाने में हुई बातचीत और बड़ों के समझाने के बाद मामला निपट गया. किसी भी पक्ष द्वारा अभी किसी कानूनी कार्रवाई की खबर स्थानीय स्तर पर नहीं मिली है.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement