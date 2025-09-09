scorecardresearch
 

VIDEO: झांसी में डॉक्टर पर हमला, 6 सेकेंड में 11 थप्पड़ जड़े, अस्पताल में की तोड़फोड़

Jhansi News: झांसी जिले में एक प्राइवेट अस्पताल में नकाबपोश बदमाशों ने घुसकर डॉक्टर और स्टाफ के साथ बेरहमी से मारपीट की. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि एक मरीज के इलाज को लेकर हुए विवाद के बाद यह हमला हुआ.

झांसी में डॉक्टर पर हमले का सीसीटीवी (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के झांसी में कुछ नकाबपोश गुंडों ने एक प्राइवेट अस्पताल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की. उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ को बेरहमी से पीटा. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे बदमाशों ने महज 6 सेकेंड में डॉक्टर को एक के बाद एक दर्जन भर थप्पड़ जड़ दिए. फिलहाल, डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है. 

आपको बता दें कि झांसी के नवाबाद इलाके में स्थित संजीवनी नाम के एक प्राइवेट अस्पताल में यह घटना हुई. डॉक्टर मनदीप मरीजों का इलाज कर रहे थे. 6 सितंबर को, कमलेश देवी नाम की एक मरीज को बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था. मरीज के बेटे शिवदीप सिंह इलाज से असंतुष्ट थे और स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहे थे. इसी बात को लेकर उनका डॉक्टर से विवाद हुआ, जिसे शांत कराने के लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ा था.  

दरअसल, डॉक्टर द्वारा मरीज को छुट्टी दे दी गई थी. लेकिन इसके कुछ देर बाद करीब 13 नकाबपोश लोग अस्पताल में दोबारा आए. वे सीधे डॉक्टर मनदीप के चैंबर में घुसे और उनके साथ बेरहमी से मारपीट करने लगे. हमलावरों ने कांच तोड़कर जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन तभी अस्पताल का स्टाफ वहां आ गया और उन्होंने डॉक्टर को बचाया. 

बवाल के बीच हमलावर मारपीट करने और धमकी देने के बाद भाग गए. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हमलावरों की गुंडई साफ नजर आ रही है. देखें वीडियो- 

पीड़ित डॉक्टर मनदीप ने तुरंत नवाबाद थाने पहुंचकर इस घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई. डॉक्टर ने बताया कि हमलावरों में मरीज का बेटा शिवदीप सिंह भी शामिल था. नवाबाद थाना प्रभारी संतोष अवस्थी ने जानकारी दी कि डॉक्टर की शिकायत के आधार पर शिवदीप सिंह, रितिक, दीपक, मयंक, जयंत और आठ अज्ञात लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है. 

