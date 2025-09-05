हरदोई के गांव में पहुंचा मगरमच्छ, बच्चे पर झपट्टा मारने के बाद मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मझिला थाना क्षेत्र के उर्ली गांव में उस समय दहशत फैल गई जब गांव के बीच पानी भरी खंती में अचानक मगरमच्छ नजर आया. खंती के पास खेल रहे एक बच्चे पर मगरमच्छ ने झपट्टा मारने की कोशिश की. घबराया बच्चा किसी तरह बचकर भागा और उसने घर पहुंचकर परिजनों को सूचना दी.

बच्चे की बात सुनते ही गांव के लोग बड़ी संख्या में खंती के पास पहुंच गए. वहां तैरता हुआ मगरमच्छ देखकर लोग दंग रह गए. तुरंत ही वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई. सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

पानी भरी खंती में आया मगरमच्छ

करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने रस्सियों की मदद से मगरमच्छ को काबू में कर लिया. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे और सांसें थामे घटनाक्रम को देखते रहे. मगरमच्छ पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा

वन विभाग के कर्मचारी अरुण कुमार ने बताया कि मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया है और उसे रामगंगा नदी में छोड़ा जाएगा. माना जा रहा है कि यह मगरमच्छ बाढ़ के पानी में बहकर गांव की खंती तक आ गया था. अचानक गांव में मगरमच्छ मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई, लेकिन समय रहते वन विभाग की टीम ने हालात को संभाल लिया.

