scorecardresearch
 

Feedback

हरदोई के गांव में पहुंचा मगरमच्छ, बच्चे पर झपट्टा मारने के बाद मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब गांव के बीच पानी भरी खंती में अचानक मगरमच्छ निकल आया. उसने पास खेल रहे एक बच्चे पर झपट्टा मार दिया. घबराए बच्चे ने गांव वालों को सूचना दी. वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में कर लिया.

Advertisement
X
गांव में पहुंचा मगरमच्छ (Photo: Representational)
गांव में पहुंचा मगरमच्छ (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मझिला थाना क्षेत्र के उर्ली गांव में उस समय दहशत फैल गई जब गांव के बीच पानी भरी खंती में अचानक मगरमच्छ नजर आया. खंती के पास खेल रहे एक बच्चे पर मगरमच्छ ने झपट्टा मारने की कोशिश की. घबराया बच्चा किसी तरह बचकर भागा और उसने घर पहुंचकर परिजनों को सूचना दी.

बच्चे की बात सुनते ही गांव के लोग बड़ी संख्या में खंती के पास पहुंच गए. वहां तैरता हुआ मगरमच्छ देखकर लोग दंग रह गए. तुरंत ही वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई. सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

पानी भरी खंती में आया मगरमच्छ

सम्बंधित ख़बरें

बहराइच में बच्चे पर मगरमच्छ ने किया हमला. (Photo: Representational)
बहराइच में मगरमच्छ का हमला... 14 साल के बच्चे को पानी में खींच ले गया, अब मिला शव 
तालाब के पास न जाएं ग्रामीणों से अपील.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
गांव के तालाब में छिपा 6 फीट का मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत, रेस्क्यू टीम बार-बार नाकाम! 
Bijnor
बिजनौर के गांव में घुसा मगरमच्छ 
horrifying truth of doctor death
मर्डर के बाद मगरमच्छों को खिलाई लाशें! 'डॉक्टर डेथ' का खौफनाक सच 
Today’s Digital Breaking: A crocodile stuck under a car, rescue operation underway.
वडोदरा में बारिश के साथ रिहायशी इलाकों में घुसे मगरमच्छ, रेस्क्यू जारी 

करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने रस्सियों की मदद से मगरमच्छ को काबू में कर लिया. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे और सांसें थामे घटनाक्रम को देखते रहे. मगरमच्छ पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा

वन विभाग के कर्मचारी अरुण कुमार ने बताया कि मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया है और उसे रामगंगा नदी में छोड़ा जाएगा. माना जा रहा है कि यह मगरमच्छ बाढ़ के पानी में बहकर गांव की खंती तक आ गया था. अचानक गांव में मगरमच्छ मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई, लेकिन समय रहते वन विभाग की टीम ने हालात को संभाल लिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 शेड्यूल
    Advertisement