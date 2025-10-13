scorecardresearch
 

सऊदी में बैठकर CM योगी के खिलाफ किया था विवादित पोस्ट, यूपी लौटते ही हुआ एक्शन तो गिड़गिड़ाने लगा कुर्बान

मुजफ्फरनगर के कुल्हाड़ी गांव के कुर्बान उर्फ अल्तमस को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एडिटेड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. अल्तमस ने सऊदी अरब में रहते हुए यह फोटो अपलोड की थी. भारत लौटने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

मुजफ्फरनगर पुलिस ने कुर्बान उर्फ अल्तमस को किया अरेस्ट (Photo- ITG)
मुजफ्फरनगर पुलिस ने कुर्बान उर्फ अल्तमस को किया अरेस्ट (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी एक युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. शिकायत के बाद जांच शुरू हुई. जांच-पड़ताल के दौरान पता चला कि युवक सऊदी अरब में रह रहा है. बीते दिन जब वह वापस लौटा तो उसे अरेस्ट कर लिया गया. 

जानकारी के मुताबिक, आरोपी युवक सऊदी में काम करता था. वहीं से उसने मुख्यमंत्री योगी की फोटो को एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था. अब भारत वापस आते ही उसपर एक्शन हो गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 

दरसअल, मुजफ्फरनगर की चरथावल थाना पुलिस को बीती 28 सितंबर को यह सूचना प्राप्त हुई थी की ग्राम कुल्हाड़ी निवासी कुर्बान उर्फ अल्तमस नाम के युवक ने सऊदी अरब में रहते हुए मुख्यमंत्री की फोटो को एडिट कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है. इस पर पुलिस ने तुरंत आरोपी के विरुद्ध धारा 353(2) बीएनएस व 66 आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए थे. 

बीते रविवार को जैसे ही आरोपी युवक सऊदी अरब से लौटकर अपने गांव में पहुंचा तो पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस गिरफ्त में आने के बाद कुर्बान उर्फ अल्तमस गिड़गिड़ाने लगा. वह अपने किए की माफी मांगने लगा. 

मामले में सीओ सदर रवि शंकर मिश्रा ने कहा कि 28 सितंबर को चरथावल थाना पर एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें बताया गया था कि सीएम सर की फोटो को एडिट करके सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक रूप से एक व्यक्ति द्वारा पोस्ट किया गया है. इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए चरथावल थाना पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था. अब अल्तमस के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है. 

सीओ ने कहा कि इस केस में कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. यह भी अवगत कराना है कि कोई भी व्यक्ति जो कानून विरोधी कार्य करेगा और सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा उसपर एक्शन होगा. समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का काम नहीं करने दिया जाएगा.  

