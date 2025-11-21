कोडीन सिरप सिंडिकेट: ₹4 लाख की घूस लेते इंस्पेक्टर गिरफ्तार, मास्टरमाइंड आसिफ-शुभम दुबई फरार!

गाजियाबाद पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप सप्लाई के आरोपियों को बचाने के आरोप में इंस्पेक्टर रमेश सिद्धू को ₹4 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह घूस 4 नवंबर को दर्ज हुई FIR के मुख्य आरोपी आसिफ और उसके करीबियों को मदद देने के लिए दी जा रही थी.

दरअसल, गाजियाबाद के नंदग्राम में 4 नवंबर को कोडीन सिरप सिंडिकेट के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और गाजियाबाद के आसिफ समेत 17 लोगों पर FIR दर्ज हुई थी. शुभम जायसवाल फर्जी फर्म और मेडिकल स्टोर के नाम पर कफ सिरप सप्लाई का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकला है.

ANTF ने वाराणसी में इसके गोदाम पर छापेमारी कर करोड़ों की कफ सिरप बरामद की थी. वाराणसी के रोहनिया और कोतवाली थाने में भी शुभम और उसके पिता भोला प्रसाद पर नामजद FIR है.

गाजियाबाद में आसिफ, शुभम जायसवाल का पूरा सिंडिकेट चलाता है. शुभम जायसवाल फर्जी फर्म से कोडिन युक्त कफ सिरप का नेटवर्क चलाता है. इस नेटवर्क के तहत सिरप को गाजियाबाद, वाराणसी, सोनभद्र के रास्ते झारखंड, बिहार से नेपाल और फिर पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश तक सप्लाई किया जाता है.

चर्चा है कि गाजियाबाद और वाराणसी में FIR दर्ज होते ही आसिफ और शुभम जायसवाल दुबई भाग गए हैं. वाराणसी पुलिस को भी इन दोनों की तलाश है. गौरतलब है कि गाजियाबाद में हाल ही में बड़ी मात्रा में अवैध कोडीन सिरप पकड़े जाने के बाद यूपी पुलिस और FSDA की टीम लगातार ऐसी तस्करी पर नजर बनाए हुए है.

नंदग्राम की असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (ACP) उपासना पांडे ने कहा कि सिद्धू के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है. उन्होंने कहा, "आरोपी इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश किया जाएगा और ज्यूडिशियल रिमांड मिलने के बाद जेल भेज दिया जाएगा."

ACP ने कहा कि जिस बिजनेसमैन ने कथित तौर पर रिश्वत की पेशकश की थी, वह मौके से भाग गया और उसे गिरफ्तार करने की कोशिशें चल रही हैं.

खास बात यह है कि हाल ही में दिल्ली-मेरठ रोड पर मछली गोदाम के एक वेयरहाउस से फेंसिडिल – एक बैन कफ सिरप – से भरे चार ट्रक बरामद किए गए थे. पुलिस के मुताबिक, शक है कि यह कंसाइनमेंट स्मगलिंग के लिए बांग्लादेश बॉर्डर की ओर जा रहा था. इससे पहले, 18 अक्टूबर को, सोनभद्र पुलिस ने वही कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस ले जा रहे दो ट्रकों को पकड़ा था.

अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान, ड्राइवरों ने वेयरहाउस की लोकेशन बताई, जिससे अधिकारियों को मौके पर चुपके से खड़े चार और ट्रक मिले.

मालूम हो कि बीते दिनों वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के भदवर इलाके में स्थित एक जिम के बेसमेंट से दो करोड़ रुपये की कीमत वाली 93 हजार कोडीन युक्त अवैध कफ सिरप बरामद की गई थी. यह कार्रवाई ANTF लखनऊ, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने की थी. यह सिरप जिम संचालक और प्रधानपति महेश सिंह की बिल्डिंग में छिपाकर रखी गई थी. छापेमारी के दौरान महेश मौके से फरार हो गया, जबकि आजाद नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था.

