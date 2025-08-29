scorecardresearch
 

'अब जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करेगा, उसे खुद पलायन करना पड़ेगा', संभल हिंसा मामले पर बोले CM योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन-चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था. कैसे हिंदुओं की डेमोग्राफी को बदलने के लिए लगातार उनपर अत्याचार करवाए जाते थे. कैसे दंगे करवा करके इलाकों को 'हिंदू विहीन' कर दिया जाता था.

सीएम योगी ने संभल मामले पर रिएक्ट (फाइल फोटो)
संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसी भी क्षेत्र की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) को बदलने नहीं देगी और जो ऐसा करने की कोशिश करेगा, उसे खुद पलायन करना पड़ेगा. यह बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि योगी सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है और किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना चाहती है. 

दरअसल, प्रतापगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने संभल मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में "चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था." सीएम ने आरोप लगाया कि पहले की सरकारें जानबूझकर हिंदुओं की डेमोग्राफी को कम करके उन पर अत्याचार करवाती थीं और दंगे कराकर क्षेत्रों को "हिंदू विहीन" बना देती थीं.  

सीएम योगी ने साफ किया कि अब 'डबल इंजन' की सरकार है, जो किसी भी क्षेत्र की डेमोग्राफी को नहीं बदलने देगी. जो कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा, उसे खुद प्रदेश/जिले से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. क्योंकि, अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है. अब तुष्टिकरण नहीं संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं.

प्रतापगढ़ में सीएम योगी, मंदिर में किए दर्शन 

प्रतापगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. पुलिस लाइन में हेलीकाप्टर लैंड करने के बाद  सीएम योगी ने सर्वप्रथम मावला देवी धाम पहुंचकर दर्शन किया, इसके उपरांत व शहर के जीआईसी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला. 

प्रतापगढ़ वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 550 करोड़ की 116 परियोजनाओं की सौगात दी. उन्होंने प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लाभार्थियों को चाबी भी सौंपी. साथ ही सीएम योगी ने छात्रों को लैपटॉप वितरित किया. योजना के लाभार्थियों को 25-25 हज़ार का ऋण चेक वितरित किया.  

आज माफिया मुक्त प्रदेश

सीएम ने सपा पर निशाना साधा और कहा कि पहले की सरकारों में दंगा होता था और आज माफिया मुक्त प्रदेश हो रहा है. अगर कोई बेटी बहन की इज्जत पर हाथ डालता है तो उसका अगले चौराहे पर काम तमाम हो जाता है. बेटियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. आज संतुष्टिकरण का लेवल बढ़ा है, जिससे व्यापारी निर्भीक होकर काम कर रहे हैं.  

