scorecardresearch
 

Feedback

'जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही अक्षम्य', समीक्षा बैठक में बोले सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक कर जन शिकायतों के संतोषजनक समाधान, कानून-व्यवस्था, त्योहारों की तैयारियों, बाढ़ राहत, डेंगू नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया. उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वॉड सक्रिय करने और नवरात्र में ‘मिशन शक्ति’ शुरू करने का निर्देश दिया.

Advertisement
X
सीएम योगी ने शारदीय नवरात्र में ‘मिशन शक्ति’ का नया चरण शुरू करने के निर्देश दिए (Photo: PTI)
सीएम योगी ने शारदीय नवरात्र में ‘मिशन शक्ति’ का नया चरण शुरू करने के निर्देश दिए (Photo: PTI)

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जन शिकायतों और समस्याओं के समाधान में लापरवाही किसी भी दशा में अक्षम्य है. उन्होंने कहा कि IGRS और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम पर प्राप्त हो रही प्रत्येक जन शिकायत और समस्या का शिकायतकर्ता की दृष्टि से संतुष्टिपरक समाधान होना ही चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, जनहित सर्वोपरि है. शिकायतकर्ता की संतुष्टि और उसका फीडबैक ही अधिकारियों के प्रदर्शन का वास्तविक पैमाना होगा. सीएम योगी ने रविवार देर रात प्रदेश की कानून-व्यवस्था, आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन, आगामी त्योहारों की तैयारियों, बाढ़ की स्थिति, डेंगू नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे विषयों पर सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तानों, वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की. 

सीएम योगी ने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए निर्देश दिए कि सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वॉड की गतिविधियां और सक्रिय की जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी नवरात्र में ‘मिशन शक्ति’ का नया चरण प्रारंभ होगा, जिसके लिए सभी जिलों को अभी से व्यापक तैयारियां कर लेनी चाहिए.

बैठक में मुख्यमंत्री ने आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त जन शिकायतों की मंडलवार, जनपदवार, तहसीलवार, ज़ोनवार, रेंजवार, जिला पुलिस और थाना स्तर पर रैंकिंग जारी की. उन्होंने कहा कि हर पीड़ित की भावना का सम्मान करते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए. साथ ही चेतावनी दी कि मिथ्या अथवा भ्रामक रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अनिवार्य रूप से होगी.

सम्बंधित ख़बरें

नोएडा में एयरक्राफ्ट इंजन और एयरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी की शुरुआत हुई (File Photo: PTI)
राजनाथ-योगी ने नोएडा में एयरक्राफ्ट इंजन टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया 
राजनाथ सिंह ने दोहराया कि भारत अपने हित से समझौता नहीं करेगा (File Photo: PTI)
'अंतरराष्ट्रीय संबंधों में न स्थायी दोस्त होते हैं न दुश्मन', बोले राजनाथ सिंह 
हिंडन एयरपोर्ट पर विमान से आएंगे सीएम योगी. (File Photo: ITG)
आज नोएडा दौरे पर सीएम योगी, रक्षा मंत्री संग करेंगे एयरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन 
संभल पर CM योगी ने दी बड़ी चेतावनी, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? 
दंगल: क्या मोहन भागवत के बयान से मथुरा-काशी विवाद को नई हवा मिलेगी?  

सीएम योगी ने आगामी बरावफ़ात, अनंत चतुर्दशी, विश्वकर्मा पूजा के दृष्टिगत पुलिस-प्रशासन को पहले से अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए. वहीं, बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित जनपदों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि राहत कार्यों को और प्रभावी बनाया जाए. इनमें जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन अवश्य लिया जाए. बरसात के मौसम में बीमारियों की आशंका को देखते हुए उन्होंने नगर निकायों को जलभराव की तत्काल निकासी और सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया. 

Advertisement

नकली या अधोमानक दवाओं की बिक्री पर गंभीर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में ऐसी एक भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी. प्रशासन को सतत चौकसी और कड़ी मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए गए. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खरीफ सीजन के लिए खाद की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा. 

बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 06 और 07 सितम्बर को प्रस्तावित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई. मुख्यमंत्री को बताया गया कि परीक्षा 48 जिलों में बनाए गए 1479 केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें 25.31 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement