'उन्होंने भक्तों पर गोलियां चलाईं, हमने दीये जलाए', सीएम योगी का अयोध्या में विपक्ष पर तीखा हमला

अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा वार किया. सीएम योगी ने 1990 के कारसेवक गोलीकांड का जिक्र करते हुए कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं, वे आज भव्य राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं पहुंचे. उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं.

सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अयोध्या को अंधेरे में रखा, अब रामराज्य लौटा है (Photo: PTI)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने वर्षों तक अयोध्या को अंधेरे में रखा, जबकि अब प्रदेश में रामराज्य का उजाला फैला है. योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और INDIA ब्लॉक पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर गोलियां चलवाईं, वे 2024 में बने भव्य राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने तक नहीं आए.

सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों ने गोलियां चलाईं, वे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं आए. राम मंदिर आंदोलन के दौरान मंदिर निर्माण को रोकने के लिए वकीलों की फौज खड़ी की गई. उन्होंने गोलियां चलाईं, लेकिन हमने दीये जलाए.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर दीपक हमें याद दिलाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं. सत्य की नियति विजय है, और इसी भावना से सनातन धर्म ने 500 वर्षों तक संघर्ष किया. उसी संघर्ष का परिणाम है कि आज अयोध्या में एक भव्य और दिव्य मंदिर खड़ा है. 

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दीपोत्सव के मौके पर अय़ोध्या का 26 लाख 17 हजार 215 दीपों की रोशनी से हर गली, मंदिर और घाट जगमगा उठा. श्रीराम, जय राम, जय जय राम के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा. सरयू नदी के किनारे भक्तों ने दीप जलाकर मां सरयू की आराधना की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष दो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए. पहला पूरे शहर में 26,17,215 दीये जलाने का, और दूसरा एक साथ 2128 वैदाचार्यों और पुजारियों द्वारा मां सरयू आरती करने का. दोनों रिकॉर्ड ड्रोन से गिनती कर सत्यापित किए गए.

इस आयोजन में 32,000 से अधिक वालंटियर शामिल रहे, जिनमें डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और स्थानीय संस्थाओं के सदस्य थे. मुख्यमंत्री के आह्वान पर अयोध्या के हर घर, मंदिर, आश्रम और सार्वजनिक स्थल पर दीप प्रज्वलित किए गए.

रविवार शाम का मुख्य आकर्षण रामकथा पार्क में हुआ, जहां योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और साधु-संतों ने भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की आराधना की. इस दौरान “राम आए अवध की ओर सजनी” गीत के बीच आसमान से फूलों की बारिश हुई. 

