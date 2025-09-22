अगर भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा सकते हैं, तो कृष्ण क्यों नहीं? मथुरा में बोले MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जब भगवान राम अयोध्या में अपने मंदिर में मुस्कुरा रहे हैं, तो अगर भगवान कृष्ण भी मुस्कुराएं तो क्या गलत है.

अपने कैबिनेट मंत्री राकेश शर्मा की ओर से केशव धाम में आयोजित भागवत कथा के समापन समारोह में शामिल होने वृंदावन आए CM यादव ने कहा, "हमने अयोध्या में रामलला को मुस्कुराते हुए देखा है... जब रामलला मुस्कुरा रहे हैं, तो कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएं तो क्या गलत है?"

उन्होंने कहा, "यह भी आनंद का स्रोत होना चाहिए. ध्वनि चारों दिशाओं से आ रही है."

किसी का नाम लिए बिना यादव ने कहा, "जो बहरे हैं वे अपने कान ठीक कर लें, जिनकी आंखों में समस्या है वे साफ़ देख लें. हम ज़्यादा दूर नहीं हैं."

गौरतलब है कि मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद-श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है.

हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को गिराकर जमीन पर कब्ज़ा करने की मांग कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष 1968 के समझौते और 1991 के उपासना स्थल अधिनियम का हवाला देते हुए मस्जिद की कानूनी वैधता का दावा कर रहा है.

बहरहाल, मोहन यादव ने इस मामले का ज़िक्र तो नहीं किया, लेकिन उनकी टिप्पणियों को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है.

CM मोहन यादवने कहा कि राज्य सरकार भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी स्मृतियों को संजोने और उनसे जुड़े स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित कर रही है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत के लिये अनुकूल समय है, जब राष्ट्र के हित में सही निर्णय हो रहे हैं. विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मथुरा वृंदावन पहुंचने पर भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं याद आती हैं जो आज भी समसामयिक हैं. भगवान श्रीकृष्ण ने विशाल दृष्टिकोण और गरीबों के प्रति उदार भाव रखने की शिक्षा दी. मध्यप्रदेश की धरती पर सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने से लेकर सुदामा के साथ मैत्री, रुकमणी से विवाह और भगवान परशुराम से सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के प्रसंग घटित हुए. इस नाते मध्यप्रदेश भी गौकुल का आनंद प्रदान करता है.

CM यादव ने वृंदावन धाम स्थित केशव नगर पहुंचकर साध्वी सरस्वती दीदी की श्रीमद भागवत कथा का श्रवण किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया. साध्वी सरस्वती दीदी ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा मध्यप्रदेश में गौवंश संरक्षण, कृष्ण पाथेय के विकास के लिए की गई पहल और वैदिक घड़ी की स्थापना, भारतीय संस्कृति से युवा पीढ़ी को अवगत करवाने के प्रयासों की सराहना की.

साध्वी सरस्वती दीदी ने सैनिक सहायता कोष के लिए साध्वी सरस्वती फाउंडेशन, वृंदावन की ओर से 11 लाख रुपए की राशि का चेक मुख्यमंत्री यादव को प्रदान किया. मुख्यमंत्री ने सैनिक सहायता कोष के लिए मध्यप्रदेश सरकार की ओर से 11 लाख रुपए की राशि शामिल करते हुए कोष में कुल 22 लाख रुपए देने को कहा.

