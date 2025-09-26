scorecardresearch
 

'सब नापेंगे, सब तोड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा...', चंदौली में अतिक्रमण हटाने पहुंचे SDM का 'फुल एक्शन' मोड, वीडियो वायरल

चंदौली के सकलडीहा बाजार में सड़क चौड़ीकरण के दौरान अतिक्रमण की पैमाइश में बाधा डालने वाले दुकानदारों पर एसडीएम कुंदन राज कपूर भड़क गए. उन्होंने 'फुल एक्शन मोड' में आकर चेतावनी दी कि "सब नापेंगे, सब तोड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा." जब कुछ दुकानदारों ने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की, तो एसडीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें समझाया और कहा कि किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

चंदौली में एसडीएम का एक्शन (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश के चंदौली में सड़क चौड़ीकरण के काम में बाधा डालने वाले दुकानदारों पर SDM भड़क गए. वे 'फुल एक्शन मोड' में दिखाई दिए और अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, "सब नापेंगे, सब तोड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे." उनका यह सख्त रवैया इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

अतिक्रमण की पैमाइश के दौरान हुआ विवाद

चंदौली के सकलडीहा बाजार में सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण की पैमाइश हो रही थी, तभी कुछ दुकानदारों ने सरकारी काम में बाधा डाली. जब इसकी सूचना SDM कुंदन राज कपूर को मिली, तो वह तुरंत मौके पर पहुंच गए. उन्होंने पहले लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब कुछ दुकानदार लगातार बहस करते रहे, तो SDM नाराज हो गए. 

SDM का सख्त अंदाज, दी कड़ी चेतावनी

SDM कुंदन राज कपूर ने सख्त लहजे में अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, "सड़क पर अगर अवैध कब्जा है, तो मैं हटाऊंगा, मैं किसी को नहीं छोडूंगा और जो व्यवधान पैदा करेगा उसको जेल भी भेज दूंगा." उन्होंने साफ किया कि तहसील का इकबाल बना रहेगा और कहीं भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 

सरकारी जमीन को खाली कराने का संकल्प

SDM कुंदन राज ने बताया कि जहां-जहां अतिक्रमण होगा, वहां पैमाइश कर उसे खाली कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि व्यापारियों से बात हो चुकी है और उनकी निजी जमीन में कोई दखल नहीं दिया जाएगा. लेकिन जो जमीन सरकार की है, वह सरकार की ही रहेगी. सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा जाएगा और उनके अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा. SDM के कड़े तेवर को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया.

