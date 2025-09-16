चंदौली: झोले में थी पांच पिस्टल, पुलिस को देखते ही भागने लगा, मुंगेर से भदोही डिलीवरी करने जा रहा था युवक गिरफ्तार

पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है. यह युवक अपने झोले में पांच पिस्टल लेकर बिहार से भदोही जा रहा था. साधारण से दिखने वाले इस युवक के पास से पुलिस ने 32 बोर की पांच पिस्टल और पांच मैगजीन बरामद की हैं.

जानकारी के मुताबिक, चंदौली एसओजी और बलुआ पुलिस की टीम रूटीन चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान पुलिस की नजर इस संदिग्ध युवक पर पड़ी. पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया. जब उसके झोले की तलाशी ली गई तो पुलिस भी हैरान रह गई. पूछताछ में युवक ने बताया कि वह बिहार के मुंगेर का रहने वाला है. मुंगेर से किसी शख्स ने उसे यह पिस्टल दिए थे जिन्हें लेकर वह भदोही में डिलीवरी देने जा रहा था.

पांच पिस्टल लेकर भदोही जा रहा था युवक

पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि इन पिस्टलों पर मेड इन यूएसए लिखा है, लेकिन इनका निर्माण मुंगेर में हुआ है. प्रत्येक पिस्टल की कीमत 25 हजार रुपये बताई गई है और डिलीवरी करने के लिए युवक को प्रति पिस्टल 3 हजार रुपये मिलने थे. पुलिस ने गिरफ्तार युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार केस दर्ज किया

एडिशनल एसपी अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि इस तस्करी के मामले में दो और लोगों के नाम सामने आए हैं. पुलिस ने इनके खिलाफ भी केस दर्ज किया है और मास्टरमाइंड सप्लायर तथा डिलीवरी लेने वाले की तलाश के लिए टीम गठित कर दी है. पुलिस इस गैंग के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है.

