चंदौली: स्कूटी पर बैठने के मामूली विवाद में हत्या, युवक को सिर कुचलकर मारा, 48 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

UP Crime News: चंदौली में दो दिन पहले हुए सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे की वजह इतनी मामूली निकली कि पुलिस भी हैरान रह गई. यह हत्या सिर्फ स्कूटी पर बैठने के लिए हुए विवाद के कारण की गई थी.

उत्तर प्रदेश के चंदौली में 2 दिन पहले 30 साल के एक युवक की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने 48 घंटे बाद ही इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. लेकिन इस हत्याकांड के पीछे की वजह काफी चौंकाने वाली है. पुलिस ने जब इस हत्याकांड के कुलसी के लिए जांच पड़ताल की और आरोपी युवक को गिरफ्तार किया तो पूछताछ में हत्या की वजह  सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई. इस हत्याकांड के पीछे की वजह एक स्कूटी पर बैठने के लिए हुआ विवाद था.

दरअसल, पिछले 30 दिसंबर की सुबह चंदौली जिले की मुगलसराय कोतवाली इलाके के मढ़ियां गांव के बाहर खुले प्लॉट में एक युवक की डेड बॉडी पाई गई थी. जिसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे. पूछताछ और जांच पड़ताल के दौरान इस युवक की पहचान मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर गांव के रहने वाले रोहित नाम के युवक के रूप में हुई. 

30 दिसंबर को मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुड़ गई.

इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने डेड बॉडी मिलने वाली जगह और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया. आखिरकार 48 घंटे के इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपी संदीप यादव नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ के दौरान संदीप यादव ने इस हत्याकांड के पीछे की जो वजह बताई, वह काफी हैरान कर देने वाली थी. दरअसल 29 दिसंबर की रात को एक मैरिज हॉल के बाहर खड़ी स्कूटी पर बैठने को लेकर रोहित और संदीप में विवाद हो गया था. दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर इन दोनों युवकों को वहां से हटा दिया. 

लेकिन यह दोनों युवक शांत नहीं हुए और गांव के बाहर खाली प्लॉट के पास पहुंचकर दोनों एक बार फिर आपस में भिड़ गए. इसी दौरान संदीप ने रोहित साहनी के सिर पर ईंट से कई वार कर दिए. जिसके कारण मौके पर ही रोहित की मौत हो गई.

इसके बाद आरोपी संदीप यादव मौके से फरार हो गया था. जिसे पुलिस ने हत्याकांड के दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया.

---- समाप्त ----
