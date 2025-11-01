scorecardresearch
 

प्लास्टिक के थैले में भरी थीं पांच-पांच सौ के नोटों की गड्डियां... ट्रेन में सवार युवक के पास मिले 24 लाख रुपये

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर कैश बरामद किया है. पुलिस ने एक युवक के पास से 24 लाख 40 हजार रुपये कैश जब्त किए हैं, जिन्हें प्लास्टिक के थैलों में पैक कर ले जाया जा रहा था.

प्लास्टिक के थैले में मिला 24 लाख से ज्यादा कैश. (Photo: ITG)
प्लास्टिक के थैले में मिला 24 लाख से ज्यादा कैश. (Photo: ITG)

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश-बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी चौकसी बरती जा रही है. भारतीय रेलवे भी अलर्ट मोड पर है और ट्रेनों में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में चेकिंग के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की जीआरपी और आरपीएफ ने एक संयुक्त कार्रवाई की. इस दौरान वाराणसी से बिहार ले जाए जा रहे 24 लाख 40 हजार रुपये जब्त किए गए हैं. पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि यह धनराशि कहीं बिहार चुनाव में इस्तेमाल के लिए तो नहीं जा रही थी.

फिलहाल जीआरपी ने इनकम टैक्स और संबंधित अन्य एजेंसियों को सूचना दी है. बिहार चुनाव के मद्देनजर ट्रेनों में सघन चेकिंग चल रही है. इसी दौरान अमृतसर से हावड़ा जा रही पंजाब मेल एक्सप्रेस ट्रेन से पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा. उसके पास एक बैग था. शक के आधार पर जब पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो अधिकारी हैरान रह गए. बैग के अंदर प्लास्टिक के दो थैलों में पांच पांच सौ के नोटों की गाड़ियां भरी हुई थीं. युवक के पास इतनी बड़ी रकम से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं था.

chandauli grp seizes 24 lakh cash on way to bihar elections

यह भी पढ़ें: झारखंड में ED का एक्शन जारी, ग्रामीण विकास विभाग में छापेमारी, मंत्री के PS के पास फिर मिला कैश

लिहाजा पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और जीआरपी थाने ले आई. अब बरामद कैश को लेकर आयकर विभाग को सूचना दी है. पुलिस जानकारी जुटा रही है कि यह धनराशि किस उद्देश्य से बिहार ले जाई जा रही थी.

जीआरपी डीडीयू जंक्शन के प्रभारी निरीक्षक एसके सिंह ने कहा कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है. उसी क्रम में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सदन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी चेकिंग के क्रम में अमृतसर हावड़ा मेल से वाराणसी से बिहार की तरफ जा रहे युवक को पकड़ा गया. उसके पास से 24 लाख 40000 कैश बरामद हुए हैं. युवक के पास कैश से संबंधित किसी भी तरह का वैध कागजात नहीं था. अनुमान लगाया जा रहा है कि यह पैसा बिहार चुनाव में भी इस्तेमाल हो सकता था.

---- समाप्त ----
