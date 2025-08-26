VIDEO: 7 सेकेंड में ड्राइवर की मौत... मथुरा में कार पार्क कर चार कदम चला, अचानक लड़खड़ाकर गिरा, फिर नहीं उठ सका

मौत कब और कैसे अपने आगोश में ले ले वह किसी को नहीं पता. ऐसा ही देखने को मिला यूपी के मथुरा में, जहां एक कार ड्राइवर की अचानक हुई मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया. सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि अचानक चक्कर आने से वह आगे की ओर गिर पड़ा. फिर महज 7 सेकेंड में उसकी स्थिति बिगड़ गई और ड्राइवर उठ नहीं सका.

हालांकि, उसे अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान आगरा निवासी सुभाष के रूप में हुई. वह रिटायर्ड जीएसटी अधिकारी बच्चू सिंह की निजी कार चलाता था. घटना के टाइम वह मथुरा स्थित अधिकारी के घर पर कार छोड़ने आया था. देखें वीडियो-

मौके पर मौजूद शख्स ने बताया कि ड्राइवर सुभाष की महज 7 सेकेंड में मौत हो गई थी. इस घटना का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे सुभाष गेट के बाहर निकलता है, दो-चार कदम चलता है, फिर अचानक लड़खड़ाकर सड़क पर ही गिर जाता है. कुछ सेकेंड बाद उसकी सांसें थम जाती हैं.

जानकारी के मुताबिक, ड्राइवर सुभाष आगरा से मथुरा के मोती कुंज थाना हाईवे स्थित आवास पर कार छोड़ने आया था. कार पार्क करने के बाद जैसे ही वह गेट से बाहर निकला, उसे चक्कर आ गया. देखते ही देखते सुभाष गिर पड़ा और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इसके बाद सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सुभाष के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. वहीं, अचानक हुई इस मौत से मृतक का परिवार सदमे में है.

