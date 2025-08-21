वाराणसी में दिनदहाड़े कारोबारी की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, वारदात CCTV में कैद

वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात हुई है. आज सुबह यहां 54 वर्षीय कारोबारी महेंद्र गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई. महेंद्र घर से बुद्धा सिटी स्थित अपने ऑफिस जा रहे थे. इसी दौरान, मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने उनकी बाइक को रोककर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. बदमाशों ने कारोबारी को तीन गोलियां मारीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस जांच में जुटी

गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. तत्काल कारोबारी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जो सिंहपुर गांव की अरिहंत नगर कॉलोनी में हुई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

बाइक से आए, गोली चलाई, भाग गए

सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि गोली चलाने वाले तीन शख्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे. जिसमें से बाइक चला रहे शख्स ने हेलमेट लगा रखा था. वहीं, पीछे बैठे दो बदमाश नकाबपोश थे. बदमाशों ने महेंद्र को टारगेट करते हुए कुल तीन गोली चलाई जिसमें एक उनकी कनपटी पर, दूसरी गर्दन में तो तीसरी बाइक में जाकर लगी.

ये पूरी वारदात पास के घर में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. परिजनों ने थाने कर बाहर धरना प्रदर्शन किया. साथ ही अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. फिलहाल, डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है. जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा.

बताया जा रहा है कि मृतक के पिता श्यामनाथ गौतम आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल जा चुके थे और विभाग ने उन्हें निलंबित भी कर दिया था. बाद में न्यायालय के आदेश पर उनकी बहाली हुई और अंत में सोनभद्र जिले से आरटीओ के पद से हुए रिटायर हुए. महेंद्र कालनाइजिंग और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करते थे.

---- समाप्त ----