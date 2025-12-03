दहेज में नहीं मिली बुलेट तो भड़का दूल्हा... शादी के 24 घंटे में दुल्हन को उसी जोड़े में ससुराल से किया वापस

यूपी के कानपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां शादी के बाद दूल्हे को दहेज में बुलेट नहीं मिली तो उसने विदा होकर घर आई दुल्हन को 24 घंटे के भीतर उसी जोड़े में वापस मायके भेज दिया. आरोप है कि इस दौरान दुल्हन के साथ मारपीट भी की गई. बेटी की शादी के 24 घंटे बाद ही माता-पिता उसे लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और मामले की शिकायत की. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह मामला कानपुर के जूही परम पुरवा का है. यहां रहने वाली 20 साल की लड़की की शादी 29 नवंबर की रात एक गेस्ट हाउस में इमरान नाम के युवक से हुई थी. दुल्हन के पिता ने सामर्थ्य के अनुसार दहेज भी दिया. बारात का स्वागत सत्कार किया. सम्मान के साथ शादी संपन्र कराई. इसके बाद 30 नवंबर को दूल्हे इमरान के साथ विदा होकर दुल्हन ससुराल पहुंची तो वहां उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए.

ससुराल में पहुंचते ही दूल्हा इमरान और उसके घर वालों ने दुल्हन से कहा कि तुम आ गई हो, लेकिन दहेज में बुलेट मांगी गई थी, नहीं तो दो लाख रुपया दिलवाओ. हम यहां खरीद लेंगे. इस पर दुल्हन कहने लगी कि पिता के पास इस समय इतना पैसा कहां से होगा. इस बात पर ससुराल में उसका अपमान किया गया. पति इमरान ने उसकी पिटाई कर दी.

दुल्हन रो-रोकर कहती रही कि पिता ने जितना पैसा था, सब खर्च कर दिया. अब अचानक पैसा कहां से आएगा. लेकिन ससुराल में किसी ने नहीं सुनी. दूल्हे ने तुरंत दुल्हन के पिता को बुला लिया और बुलेट न देने की शिकायत करते हुए पत्नी को उसी जोड़े में वापस घर भेज दिया, जिसमें वह विदा होकर आई थी.

पत्नी के घर में रिश्तेदार ठहरे हुए थे, जो यह सोचकर शादी में शामिल हुए थे कि बहुत अच्छी शादी हुई है, बेटी ससुराल में खुश रहेगी. उसे वापस घर आते देख सब सन्न रह गए. दुल्हन की मां का रो-रोकर बुरा हाल था. वह अपनी बेटी और रिश्तेदारों को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के ऑफिस पहुंच गईं और दूल्हा इमरान और उसके घर वालों के खिलाफ शिकायत की.

पुलिस कमिश्नर के स्टाफ ऑफिसर अमरनाथ यादव ने कहा कि एक महिला अपनी बेटी को लेकर शिकायत करने आई थी कि शादी के बाद बुलेट बाइक न मिलने पर बेटी को 24 घंटे के अंदर ससुराल से निकाल दिया गया है. इस मामले में पुलिस को जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले में इमरान और उसके घर वालों का कहना है कि विदा होने के बाद घर आने पर मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी. हम उसको डॉक्टर को दिखाने ले गए थे. इसी बात पर वह नाराज हो गए और शिकायत कर दी है.

