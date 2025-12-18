बुलंदशहर में सांड का आतंक: बुजुर्ग को सड़क पर बेरहमी से घसीटा, रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO VIRAL

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. मंगलवार को दुर्गापुरम कॉलोनी में एक हिंसक सांड ने बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर उन्हें काफी दूर तक घसीटा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी दहशत है.

आपको बता दें कि बुलंदशहर के नगर क्षेत्र की दुर्गापुरम कॉलोनी में बीते दिन एक आवारा सांड ने बुजुर्ग मेघराज पर हमला कर दिया. बुजुर्ग ने अपने घर के सामने खड़े सांड को हटाने की कोशिश की थी, जिससे सांड हिंसक हो गया और उसने उन्हें जमीन पर पटक कर काफी दूर तक घसीटा. आसपास मौजूद लड़कों और एक व्यक्ति ने दौड़कर सांड को भगाया और बुजुर्ग की जान बचाई.

बुलंदशहर नगर पालिका के कर्मचारियों ने बाद में सांड को पकड़कर गौवंश आश्रय स्थल भेज दिया. आरोप कि शहर की कॉलोनियों में आवारा पशुओं को पकड़ने का काम अधूरा होने के कारण ऐसे हिंसक पशु खुलेआम घूम रहे हैं.

बुजुर्ग को हटाने की कोशिश पड़ी भारी

दुर्गापुरम कॉलोनी में आवारा पशुओं का जमावड़ा स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है. मंगलवार को जब बुजुर्ग मेघराज अपने घर के बाहर पहुंचे, तो वहां एक सांड खड़ा था. जैसे ही उन्होंने उसे हटाने का प्रयास किया, सांड ने आपा खो दिया और उन पर हमला बोल दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई और शोर मचाते हुए सांड को वहां से खदेड़ा. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर लोग सहमे हुए हैं.

नगर पालिका की कार्रवाई और दावे

घटना के बाद गुस्साए कॉलोनी वासियों ने सांड को बाहर तक भगाया और नगर पालिका को सूचित किया. नगर पालिका के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर सांड को रेस्क्यू किया. उपनगर आयुक्त अश्वनी कुमार ने बताया कि आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान नियमित रूप से चलता रहता है. उन्होंने कहा कि दुर्गापुरम की घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए सांड को पकड़कर गौवंश आश्रय स्थल भेज दिया गया है, ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो.

कॉलोनी में दहशत का माहौल

बुलंदशहर की विभिन्न कॉलोनियों में आवारा पशुओं के खुलेआम घूमने से लोग डरे हुए हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि पशु इतने हिंसक हो गए हैं कि उन्हें हटाने पर वे सीधा हमला करते हैं. दुर्गापुरम की इस घटना ने प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल उठा दिए हैं. लोगों की मांग है कि शहर की सभी कॉलोनियों से आवारा पशुओं को जल्द से जल्द हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जाए ताकि राहगीर सुरक्षित महसूस कर सकें.

