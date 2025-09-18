scorecardresearch
 

बुलंदशहर में महिला ने लगाई दूसरी मंजिल से छलांग, औलाद न होने के चलते छोड़ गया था पति

बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में पति से परेशान रिहाना नाम की महिला ने अपने ससुराल में हंगामा करने के बाद दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी. पहले वह छत पर चढ़ी, बाद में पुलिस को आता देखते ही उसने यह कदम उठाया. घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत ठीक बताई गई. घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

पति से तंग महिला ने लगाई दूसरी मंजिल से छलांग (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में के एक मोहल्ले में कल बुधवार को अपने पति से परेशान महिला ने घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी. छलांग लगाते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जब वह छत पर चढ़ी तो घटना की सूचना पुलिस को भी मिली. पुलिस जैसी ही मौके पर पहुंची, पुलिस को देखते ही महिला छत से कूद गई.फिलहाल महिला की हालत सही बताई जा रही है.

कोतवाली देहात क्षेत्र के नई मंडी चौकी क्षेत्र इलाके में दिल्ली की रहने वाली रिहाना नाम की महिला की शादी 13 साल पहले हुई थी. रिहाना की कोई संतान न होने के कारण उसके पति ने रिहाना को छोड़ दिया था और दूसरी शादी भी कर ली थी जिसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा था. रिहाना दिल्ली में ही रह रही थी और दिल्ली से ही कोर्ट में तारीख करने बुलंदशहर आई थी. 

कोर्ट में तारीख अटैंड करने के बाद रिहाना अपने ससुराल किदवई नगर नई मंडी चौकी क्षेत्र बुलंदशहर पहुंच गई और वहां जाकर हंगामा करने लगी. उस वक्त वहां पर उसके पति की दूसरी पत्नी भी थी . रिहाना का हंगामा देख वह वहां से भाग गई. रिहाना ने अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और छत पर जाकर चढ़ गई. रिहाना का पति भी उस वक्त घर पर नहीं था. आसपास के लोग उसको देखकर इकट्ठे हो गए.

 घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई. पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची रिहाना पुलिस को देखकर ऊपर से कूद गई . पुलिस ने घायल रिहाना को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत सही है. इसी दौरान किसी ने रिहाना के कूदने का वीडियो बना लिया और आज उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

