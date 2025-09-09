scorecardresearch
 

Feedback

UP: सादी वर्दी में रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस, ग्रामीणों के विरोध के बीच हो गया फरार

बुलंदशहर में रेप के आरोपी अफजल को पकड़ने सादी वर्दी में गई पुलिस को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा. इसी दौरान आरोपी अफजल धक्का-मुक्की करके छत के रास्ते फरार हो गया. पुलिस ने 8 नामजद और 15–20 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और आरोपी भगाने का मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

Advertisement
X
8 नामजद और 15–20 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज.(Photo: Mukul Sharma/ITG)
8 नामजद और 15–20 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज.(Photo: Mukul Sharma/ITG)

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में पुलिस की सादी वर्दी में रेप के आरोपी अफजल को गिरफ्तार करने के प्रयास के दौरान ग्रामीणों के विरोध के कारण आरोपी फरार हो गया. आरोपी पर आरोप था कि उसने गांव की एक लड़की का अश्लील वीडियो बनाया और उसे शादी के लिए दबाव में रखा. लड़की की दूसरी जगह शादी हो चुकी थी, लेकिन आरोपी ने इसे स्वीकार नहीं किया. इसके बाद 28 अगस्त को लड़की ने अहमदगढ़ थाने में आरोपी अफजल के खिलाफ छेड़छाड़ और अश्लीलता का मुकदमा दर्ज कराया था.

दरअसल, पुलिस 4 सितंबर को आरोपी को पकड़ने के लिए गांव पहुंची. अफजल उस समय एक किराने की दुकान पर कुछ लोगों के साथ बैठा था. पुलिस सादी वर्दी में थी, जिससे ग्रामीणों को यह पहचान नहीं हो पाई कि यह अधिकारी हैं. इस कारण ग्रामीणों, प्रधान और अन्य लोगों ने पुलिस के सामने विरोध शुरू कर दिया. पुलिस ने अपनी पहचान बताने का हर प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान अफजल ने धक्का-मुक्की कर छत के रास्ते भागने में सफलता पा ली.

यह भी पढ़ें: बुलंदशहर में पति ने पत्नी की हत्या की रची साजिश, सुपारी किलर्स ने की फायरिंग, साढ़े तीन लाख रुपये में तय हुआ था सौदा

सम्बंधित ख़बरें

बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण की पहल से बना पार्क (Photo: PTI)
छह कलाकार, 120 कारीगर और 80 टन कचरा.... ऐसे बनी बुलंदशहर में 'अनोखी दुनिया' 
पति ने रची पत्नी की हत्या की साजिश, शूटर्स ने चलाई गोलियां 
supari killer Husband Arrest
बुलंदशहर में पति ने पत्नी की हत्या की रची साजिश, सुपारी किलर्स ने की फायरिंग 
man holding a document
किराना दुकानदार को मिला 141 करोड़ का टैक्स नोटिस, पैन कार्ड के जरिए ऐसे हुआ फर्जीवाड़ा 
A horrific collision between a tractor and a container in Bulandshahr, resulting in 8 deaths.
UP के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर-कंटेनर की टक्कर में 8 की मौत 

इस घटना के बाद पुलिस ने वहां मौजूद आठ नामजद और लगभग 15–20 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने और आरोपी को भागाने में मदद करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें आरोपी बनियान पहनकर और बीड़ी पीते हुए भागते हुए नजर आ रहा है. वीडियो में पुलिसकर्मी शिकायत कर रहे हैं कि आरोपी ने उनके गर्दन पर भी हाथ डाला. वहीं, वीडियो में प्रधान भी आरोपी को भगाने में शामिल दिखाई दे रहे हैं.

Advertisement

मामले में पुलिस ने कही ये बात

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि आरोपी अफजल अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए सादा वर्दी में गई थी और ग्रामीणों के विरोध के बावजूद कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर न्याय के कटघरे में लाया जाएगा. पुलिस लगातार ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ऐपल इवेंट लाइव
    Apple Event Live Streaming
    Advertisement