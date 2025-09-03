scorecardresearch
 

बुलंदशहर में पति ने पत्नी की हत्या की रची साजिश, सुपारी किलर्स ने की फायरिंग, साढ़े तीन लाख रुपये में तय हुआ था सौदा

बुलंदशहर में पति ने अपनी पत्नी काजल शर्मा की हत्या की साजिश रची. सुपारी किलर्स को 3.5 लाख रुपये में तैयार किया गया था और ₹80,000 एडवांस में दिए गए. रास्ते में महिला को रोककर गोली चलाई गई, लेकिन कालज बाल-बाल बच गई. पुलिस ने पति और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया.

पत्नी की हत्या की कोशिश में पति और सुपारी किलर अरेस्ट (Photo: Mukul Sharma/ITG)
पत्नी की हत्या की कोशिश में पति और सुपारी किलर अरेस्ट (Photo: Mukul Sharma/ITG)

बुलंदशहर में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची. लेकिन महिला बाल-बाल बच गई. जानकारी के अनुसार, काजल शर्मा के नाम से जानी जाने वाली महिला अपने घर से कोर्ट की तारीख पूरा कर घर लौट रही थी. इसी दौरान उसके पति ने उसे एक रेस्टोरेंट में नाश्ता कराने के बहाने गाड़ी में बैठाया. पति ने महिला से कहा कि यदि उसने कोर्ट में दर्ज मुकदमे वापस ले लिए तो वो साथ में रह सकते हैं.

हालांकि, पति पहले से ही उसकी हत्या की योजना बना चुका था. उसने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर महिला को ई-रिक्शा में बैठाया. रास्ते में दोनों ने महिला को रोककर उस पर गोली चला दी. घटना स्थल पर हड़कंप मच गया और घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पति ने रची पत्नी की हत्या की साजिश

पुलिस ने महिला से घटना के बारे में जानकारी लेने के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. जांच में खुलासा हुआ कि पति काजल शर्मा से लंबे समय से विवाद में था और महिला ने उसके खिलाफ चार मुकदमे दर्ज कर रखे थे. तंग आकर पति ने संतोष उर्फ भंडारी और अन्य दो साथियों को लगभग 3.5 लाख रुपये में काजल की हत्या करने के लिए तैयार किया. सुपारी किलर्स को पहले ही 80 हजार रुपये एडवांस में दिए गए थे.

पति समेत सुपारी किलर बदमाश गिरफ्तार

01 सितंबर 2025 को महिला कोर्ट से लौट रही थी. पति ने उसे अपनी वैगनआर कार में बैठाकर लल्ला बाबू चौराहे के पास स्थित दुकान पर ले गया. वहीं मोटरसाइकिल पर बैठे अभियुक्त संतोष, रजत और ब्रज ने काजल की पहचान कर ली. इसके बाद महिला को ई-रिक्शा में बैठाया गया और काली नदी के पास रुकवा कर रजत ने उस पर गोली चलाई. महिला गंभीर रूप से घायल हुई, लेकिन बच गई. पुलिस ने सभी चारों आरोपी पति और सुपारी किलर्स को हिरासत में लेकर मामले का खुलासा कर लिया है.

